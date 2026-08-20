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Дуплексы в Башакшехире, Турция

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1 объект найдено
Дуплекс 5 комнат в Башакшехир, Турция
Дуплекс 5 комнат
Башакшехир, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 255 м²
Просторные квартиры с балконами в жилом комплексе в Башакшехире, Стамбул Башакшехир — один и…
$651 421
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