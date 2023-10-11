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Дуплексы в Башакшехир, Турция

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5 объектов найдено
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка в Башакшехир, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Башакшехир, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 252 м²
Количество этажей 15
Квартиры с Современным Дизайном в Районе Бахчешехир, Стамбул. Квартиры расположены в центре …
€651,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Башакшехир, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Башакшехир, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 247 м²
Количество этажей 15
Квартиры с Современным Дизайном в Районе Бахчешехир, Стамбул. Квартиры расположены в центре …
€639,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с парковка в Башакшехир, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с парковка
Башакшехир, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 188 м²
Количество этажей 5
Квартиры в Комплексе с Бассейном в Стамбуле, Башакшехир. Шикарные квартиры в Стамбуле, Башак…
€435,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с парковка в Башакшехир, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с парковка
Башакшехир, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 5
Квартиры в Комплексе с Бассейном в Стамбуле, Башакшехир. Шикарные квартиры в Стамбуле, Башак…
€398,000
Дуплекс 6 комнат с охраной, с детской площадкой, с Kamery videonablyudeniya в Башакшехир, Турция
Дуплекс 6 комнат с охраной, с детской площадкой, с Kamery videonablyudeniya
Башакшехир, Турция
Комнаты 6
Площадь 235 м²
Этаж 1/1
Семейные дуплексы и триплексы в экологичном районе Bahçeşehir. Подходит для ГРАЖДАНСТВА!Райо…
€645,100
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