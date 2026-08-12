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Офисы в Мраморноморском регионе, Турция

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Стамбул
11
Ялова
6
Ялова
5
17 объектов найдено
Офис 95 м² в Süreyya Opera, Турция
Офис 95 м²
Süreyya Opera, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 1
$12,09 млн
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Офис 85 м² в Сарыер, Турция
Офис 85 м²
Сарыер, Турция
Площадь 85 м²
Количество этажей 65
Просторные офисы рядом с шоссе ТЕМ в Стамбуле, Сарыер Сарыер, один из самых популярных район…
$725,910
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Офис 41 м² в Ялова, Турция
Офис 41 м²
Ялова, Турция
Площадь 41 м²
Этаж 1/5
Магазины с видом на Стамбульское шоссе в Ялове, Газиосманпаша Ялова – популярный туристическ…
$78,514
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TekceTekce
Офис 57 м² в Аташехир, Турция
Офис 57 м²
Аташехир, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 57 м²
Количество этажей 9
Инвестиционная коммерческая недвижимость рядом с метро в Аташехире, Стамбул Эта коммерческая…
$268,898
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Офис 39 м² в Ялова, Турция
Офис 39 м²
Ялова, Турция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 1/4
Офисы и магазины в комплексе рядом с государственными учреждениями в Ялове Ялова — один из с…
$87,132
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Офис 135 м² в Ялова, Турция
Офис 135 м²
Ялова, Турция
Площадь 135 м²
Этаж 2/4
Коммерческая недвижимость на продажу в Ялова, рядом со всей необходимой инфраструктурой Благ…
$157,029
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Офис 377 м² в Шишли, Турция
Офис 377 м²
Шишли, Турция
Площадь 377 м²
Готовые магазины, подходящие для инвестиций, в Шишли, Стамбул Проект находится в Шишли – одн…
$2,30 млн
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Офис 478 м² в Малтепе, Турция
Офис 478 м²
Малтепе, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 478 м²
Количество этажей 29
Офисы премиум-класса с гарантией аренды рядом с главной дорогой в Малтепе, Стамбул Офисы пре…
$1,85 млн
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Офис 107 м² в Эсеньюрт, Турция
Офис 107 м²
Эсеньюрт, Турция
Площадь 107 м²
Количество этажей 35
Офисы с видом на море в районе Эсеньюрт в Стамбуле Офисы на продажу расположены в районе Эсе…
$234,389
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Офис 40 м² в Алтынова, Турция
Офис 40 м²
Алтынова, Турция
Площадь 40 м²
Этаж 1/3
Офисы и магазины в деловом центре с видом на главную дорогу в Ялове Ялова пользуется популяр…
$70,267
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Офис 140 м² в 306, Турция
Офис 140 м²
306, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 4
$36,04 млн
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Офис 57 м² в Аташехир, Турция
Офис 57 м²
Аташехир, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 57 м²
Количество этажей 14
Высокодоходные коммерческие помещения в Стамбуле в престижном районе Аташехир Эти офисы и ма…
$277,380
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Офис 71 м² в Ялова, Турция
Офис 71 м²
Ялова, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 71 м²
Этаж 1/4
Офисы и магазины в комплексе рядом с государственными учреждениями в Ялове Ялова — один из с…
$115,575
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Офис 102 м² в Ялова, Турция
Офис 102 м²
Ялова, Турция
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 102 м²
Этаж 2/4
Офисы и магазины в комплексе рядом с государственными учреждениями в Ялове Ялова — один из с…
$142,019
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Офис в Фатих, Турция
Офис
Фатих, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Проект предлагает офисные помещения высокого качества, построенные с учетом комфорта и эффек…
$210,713
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Офис в Бейоглу, Турция
Офис
Бейоглу, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Коммерческие офисы с панорамным видом на город в Стамбуле Резиденция предлагает сочетание…
$967,425
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Office For Sale in Istanbul Maltepe with Sea view в Малтепе, Турция
Office For Sale in Istanbul Maltepe with Sea view
Малтепе, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 5
The Office is in Maltepe , Istanbul's Asian side, which is becoming increasingly popular, an…
$662,000
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Типы недвижимости в Мраморноморском регионе

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инвестиционная недвижимость
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