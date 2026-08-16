Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Эюп
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Эюпе, Турция

;
3 объекта найдено
Коммерческое помещение 6 868 м² в Эюп, Турция
Коммерческое помещение 6 868 м²
Эюп, Турция
Площадь 6 868 м²
Количество этажей 5
Коммерческая недвижимость в проекте на главной дороге в Стамбуле Коммерческая недвижимость н…
$45,05 млн
Оставить заявку
Магазин 550 м² в Эюп, Турция
Магазин 550 м²
Эюп, Турция
Площадь 550 м²
Количество этажей 12
Магазины возле главной дороги в Алибейкёй, Эюпсултан, Стамбул Магазины расположены в районе …
$600,347
Оставить заявку
Магазин 1 200 м² в Эюп, Турция
Магазин 1 200 м²
Эюп, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 12
Магазины возле главной дороги в Алибейкёй, Эюпсултан, Стамбул Магазины расположены в районе …
$1,20 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти