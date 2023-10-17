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Турция
Коммерческая
Мраморноморский регион
Магазины
Магазины в Мраморноморский регион, Турция
Стамбул
15
Магазин
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16 объектов найдено
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Магазин 1 спальня с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Мраморноморский регион, Турция
1
145 м²
4
Коммерческие Помещения в Удачном Месте Района Кадыкёй. Коммерческая недвижимость в Стамбуле …
€741,000
Рекомендовать
Магазин с парковка, с c ремонтом
Бююкчекмедже, Турция
180 м²
2
Магазины в Торговом Центре в Стамбуле, Бююкчекмедже. Коммерческая недвижимость расположена в…
€1,06 млн
Рекомендовать
Магазин с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Мраморноморский регион, Турция
249 м²
14
Магазины и Хоум-Офисы в Стамбуле Рядом с Метро. Коммерческая недвижимость на продажу в Стамб…
€1,99 млн
Рекомендовать
Магазин с парковка, с c ремонтом
Мраморноморский регион, Турция
100 м²
9
Коммерческая Недвижимость в Бейликдюзю, Стамбул, с Арендаторами. Коммерческая недвижимость р…
€916,000
Рекомендовать
Магазин с видом на море, с парковка, с c ремонтом
Мраморноморский регион, Турция
90 м²
Коммерческая Недвижимость в Стамбуле с Готовым Тапу. Коммерческие помещения в районе Эсеньюр…
€682,000
Рекомендовать
Магазин с парковка, с c ремонтом
Мраморноморский регион, Турция
160 м²
13
Инвестиционный Магазин в Эсеньюрте Рядом со Всеми Объектами. Коммерческая недвижимость с инв…
€312,000
Рекомендовать
Магазин с парковка, с c ремонтом
Гюнгёрен, Турция
20 м²
4
Магазины в Стамбуле Рядом с Морем и Остановками в Мертер. Магазины в Стамбуле находятся в ша…
€451,000
Рекомендовать
Магазин с центральным отоплением, с парковка, с c ремонтом
Бейоглу, Турция
87 м²
9
Коммерческая Недвижимость для Инвестиций в Стамбуле, Бейоглу. Коммерческая недвижимость расп…
€684,000
Рекомендовать
Магазин с парковка, с c ремонтом
Башакшехир, Турция
87 м²
Коммерческие Помещения в Смешанном Проекте в Стамбуле. Коммерческая недвижимость с высоким п…
€323,000
Рекомендовать
Магазин с парковка, с c ремонтом
Кючюкчекмедже, Турция
220 м²
Магазин с Арендатором Рядом с Метро в Стамбуле, Багджылар. Инвестиционный магазин в Стамбуле…
€1,24 млн
Рекомендовать
Магазин с парковка, с c ремонтом
Кагытхане, Турция
65 м²
14
Коммерческая Недвижимость в Развивающемся Районе Стамбула. Коммерческая недвижимость располо…
€229,000
Рекомендовать
Магазин с центральным отоплением, с парковка
Кагытхане, Турция
62 м²
11
Магазины для Инвестиций в Стамбуле, Кягытхане. Магазины в Стамбуле находятся в развивающемся…
€468,000
Рекомендовать
Магазин с парковка, с c ремонтом
Бейоглу, Турция
71 м²
8
Готовая Коммерческая Недвижимость в Стамбуле, Бейоглу. Коммерческая недвижимость находится в…
€517,000
Рекомендовать
Магазин 7 спален с кондиционером, с видом на море, с парковка
Gemlik, Турция
7
400 м²
1/1
Магазин в Бурсе, Гемлик, с Готовым Арендатором и Арендным Доходом. Магазин на продажу в Бурс…
€205,000
Рекомендовать
Магазин с c ремонтом
Мраморноморский регион, Турция
110 м²
Удачно Расположенный Магазин в Стамбуле, Кючюкчекмедже. Магазин, расположенный в центре райо…
€280,000
Рекомендовать
Магазин 2 спальни с парковкой, с лифтом, с сигнализацией
Чекмекёй, Турция
2
1
86 м²
€130,980
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