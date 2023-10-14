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Коммерческая недвижимость в Кючюкчекмедже, Турция

6 объектов найдено
Офис 1 спальня с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Кючюкчекмедже, Турция
Офис 1 спальня с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Кючюкчекмедже, Турция
Комнаты 1
Площадь 95 м²
Количество этажей 20
Хоум-Офисы для Инвестиций в Хорошем Месте Стамбула. Хоум-офисы на продажу в Турции, Стамбуле…
€275,000
Коммерческая 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Кючюкчекмедже, Турция
Коммерческая 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Кючюкчекмедже, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Гостиничные Номера в Стамбуле в Комплексе Смешанного Типа. Гостиничные номера с хорошим инве…
€526,000
Коммерческая 1 спальня с балконом, с кондиционером, с парковка в Кючюкчекмедже, Турция
Коммерческая 1 спальня с балконом, с кондиционером, с парковка
Кючюкчекмедже, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Гостиничные Номера в Стамбуле в Комплексе Смешанного Типа. Гостиничные номера с хорошим инве…
€261,000
Офис с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Кючюкчекмедже, Турция
Офис с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Кючюкчекмедже, Турция
Площадь 160 м²
Количество этажей 25
Просторные Офисы в Комплексе с Охраной в Стамбуле. Офисы расположены в комплексе рядом с ули…
€493,000
Магазин с парковка, с c ремонтом в Кючюкчекмедже, Турция
Магазин с парковка, с c ремонтом
Кючюкчекмедже, Турция
Площадь 220 м²
Магазин с Арендатором Рядом с Метро в Стамбуле, Багджылар. Инвестиционный магазин в Стамбуле…
€1,23 млн
Другое 1 спальня в Кючюкчекмедже, Турция
Другое 1 спальня
Кючюкчекмедже, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Роскошные офисные апартаменты в Кючюкчекмедже, Стамбул Проект включает в себя офисные ква…
€433,653
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