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Отели в Мраморноморский регион, Турция

Стамбул
14
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15 объектов найдено
Отель 245 комнат в Кадыкёй, Турция
Отель 245 комнат
Кадыкёй, Турция
Комнаты 245
Количество этажей 11
  Tesisler 245 otel odası 2 restoran ve 2 bar/dinlenme odası Tam donanımlı SPA salonu • Y…
€132,00 млн
Отель 291 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Мраморноморский регион, Турция
Отель 291 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 291
Площадь 52 000 м²
Количество этажей 8
Указанный отель находится под управлением Radisson Blu, что позволяет нам предоставить полно…
€127,91 млн
Отель 320 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Кадыкёй, Турция
Отель 320 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Кадыкёй, Турция
Комнаты 320
Площадь 16 000 м²
Количество этажей 17
Продается отель в центре современного Стамбула. Пятизвёздочный отель состоит из 17-этажей ко…
€100,00 млн
Отель 10 спален с видом на море, в центре города, с подвалом в Фатих, Турция
Отель 10 спален с видом на море, в центре города, с подвалом
Фатих, Турция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 330 м²
Количество этажей 4
БУТИК-ОТЕЛЬ ДЛЯ ПРОДАЖИ   Отель расположен на улице Султанахмет, всего в 10 минутах хо…
€2,37 млн
Отель 1 спальня в Стамбул, Турция
Отель 1 спальня
Стамбул, Турция
Комнаты 2
Площадь 90 м²
Это жилой комплекс спроектирован в сотрудничестве с китайским многопрофильным частным конгло…
€513,526
Отель 2 спальни в Стамбул, Турция
Отель 2 спальни
Стамбул, Турция
Комнаты 3
Площадь 120 м²
Уникальный жилой комплекс, спроектированный в сотрудничестве с крупнейшей сетью отелей на Бл…
€523,613
Отель со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Текирдаг, Турция
Отель со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Текирдаг, Турция
Площадь 450 м²
BALIKESIR - ОСТРОВ АВСА - БУТИК ОТЕЛЬ НА ПРОДАЖУНаш объект, который активно работает с 2014 …
€770,000
Отель в Эсеньюрт, Турция
Отель
Эсеньюрт, Турция
Почему это свойство؟ Проектная зона в Бахчезехире полна пышных парков и садов, рядом с скор…
€83,164
Отель в центре города в Стамбул, Турция
Отель в центре города
Стамбул, Турция
Отель находится в районе Таксим, Стамбул. Площадь Таксим и Дворец Долмабахче расположены ряд…
€8,50 млн
Отель с бассейном, в центре города, с видом на город в Стамбул, Турция
Отель с бассейном, в центре города, с видом на город
Стамбул, Турция
Отель из 90 номеров, расположен рядом с выставочными и конференц-центрами, а также торговыми…
€22,50 млн
Отель в центре города в Стамбул, Турция
Отель в центре города
Стамбул, Турция
Стильный современный отель предлагает гостям высокий уровень обслуживания и прекрасное распо…
€52,50 млн
Отель в Мраморноморский регион, Турция
Отель
Мраморноморский регион, Турция
Отель расположен в деловом районе азиатской части Стамбула, в 5 минутах ходьбы от станции …
€125,00 млн
Отель с ванной в Мраморноморский регион, Турция
Отель с ванной
Мраморноморский регион, Турция
Стамбул Таксим   Продается ЛЮКС Отель действующий) 80 номеров Стоимость  9,5 млн …
€9,50 млн
Отель с ванной в Мраморноморский регион, Турция
Отель с ванной
Мраморноморский регион, Турция
Продается готовый ,действующий бизнес . HOTEL & SPA 4* в историческом сердце Стамбула. …
€6,00 млн
Отель 20 спален в Мраморноморский регион, Турция
Отель 20 спален
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 20
Кол-во ванных комнат 20
Продается действующий Бутик  спа -отель  в центре Стамбула. Площадь Таксим . 40 номеров. К…
€8,00 млн

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