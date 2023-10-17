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Отели в Мраморноморский регион, Турция
Стамбул
14
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15 объектов найдено
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Отель 245 комнат
Кадыкёй, Турция
245
11
Tesisler 245 otel odası 2 restoran ve 2 bar/dinlenme odası Tam donanımlı SPA salonu • Y…
€132,00 млн
Рекомендовать
Отель 291 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Мраморноморский регион, Турция
291
52 000 м²
8
Указанный отель находится под управлением Radisson Blu, что позволяет нам предоставить полно…
€127,91 млн
Рекомендовать
Отель 320 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Кадыкёй, Турция
320
16 000 м²
17
Продается отель в центре современного Стамбула. Пятизвёздочный отель состоит из 17-этажей ко…
€100,00 млн
Рекомендовать
Отель 10 спален с видом на море, в центре города, с подвалом
Фатих, Турция
10
10
330 м²
4
БУТИК-ОТЕЛЬ ДЛЯ ПРОДАЖИ Отель расположен на улице Султанахмет, всего в 10 минутах хо…
€2,37 млн
Рекомендовать
Отель 1 спальня
Стамбул, Турция
2
90 м²
Это жилой комплекс спроектирован в сотрудничестве с китайским многопрофильным частным конгло…
€513,526
Рекомендовать
Отель 2 спальни
Стамбул, Турция
3
120 м²
Уникальный жилой комплекс, спроектированный в сотрудничестве с крупнейшей сетью отелей на Бл…
€523,613
Рекомендовать
Отель со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Текирдаг, Турция
450 м²
BALIKESIR - ОСТРОВ АВСА - БУТИК ОТЕЛЬ НА ПРОДАЖУНаш объект, который активно работает с 2014 …
€770,000
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Отель
Эсеньюрт, Турция
Почему это свойство؟ Проектная зона в Бахчезехире полна пышных парков и садов, рядом с скор…
€83,164
Рекомендовать
Отель в центре города
Стамбул, Турция
Отель находится в районе Таксим, Стамбул. Площадь Таксим и Дворец Долмабахче расположены ряд…
€8,50 млн
Рекомендовать
Отель с бассейном, в центре города, с видом на город
Стамбул, Турция
Отель из 90 номеров, расположен рядом с выставочными и конференц-центрами, а также торговыми…
€22,50 млн
Рекомендовать
Отель в центре города
Стамбул, Турция
Стильный современный отель предлагает гостям высокий уровень обслуживания и прекрасное распо…
€52,50 млн
Рекомендовать
Отель
Мраморноморский регион, Турция
Отель расположен в деловом районе азиатской части Стамбула, в 5 минутах ходьбы от станции …
€125,00 млн
Рекомендовать
Отель с ванной
Мраморноморский регион, Турция
Стамбул Таксим Продается ЛЮКС Отель действующий) 80 номеров Стоимость 9,5 млн …
€9,50 млн
Рекомендовать
Отель с ванной
Мраморноморский регион, Турция
Продается готовый ,действующий бизнес . HOTEL & SPA 4* в историческом сердце Стамбула. …
€6,00 млн
Рекомендовать
Отель 20 спален
Мраморноморский регион, Турция
20
20
Продается действующий Бутик спа -отель в центре Стамбула. Площадь Таксим . 40 номеров. К…
€8,00 млн
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