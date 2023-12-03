Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Коммерческая
  4. Altinova

Коммерческая недвижимость в Altinova, Турция

1 объект найдено
Магазин с видом на море, с видом на горы, с центральным отоплением в Kaytazdere, Турция
Магазин с видом на море, с видом на горы, с центральным отоплением
Kaytazdere, Турция
Площадь 25 м²
Количество этажей 3
Недорогие Магазины в Комплексе у Моря в Ялове, Алтынова. Недорогие магазины расположены в Ял…
€51,500
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти