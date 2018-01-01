Охраняемая резиденция с бассейном и тренажерным залом рядом со станцией метро, Стамбул, Турция

Компания Stay Property предлагает новые квартиры на пляже Клеопатры. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 60 до 197 м2.Расстояние до моря 500 метров.Новая недвижимость на Клеопатре - это всегда эксклюзив, ведь места для новых домов не так много. Только здесь максимальный спрос на квартиры в новом жилом фонде, как правило, все новые проекты часто продаются еще до сдачи комплекса в эксплуатацию. Не упустите уникальный вариант недвижимости в новостройке на Клеопатре в Аланье.Этот район считается элитным, одна из самых дорогих локаций на Средиземном море. Пляж Клеопатры длиной 2,5 км отличается комфортным берегом с приятным на ощупь песком, имеет знак качества «Голубой флаг» и полностью его оправдывает. Инфраструктура Клеопатры: магазины, супермаркеты, бутики, рынки, сервисы, салоны, офисы, больницы, аптеки. Также здесь много школ, как государственных, так и частных.
Почему это свойство؟
Район проекта является одним из важнейших жилых районов, которые сочетают в себе историю и современность с азиатской стороны.
Роскошные апартаменты с потрясающим видом на Мраморное море, зеленые насаждения, сады и парки.
Он находится рядом со многими жизненно важными и туристическими районами в азиатском Стамбуле, что увеличивает его инвестиционную ценность.
Он находится в жизненно важном месте рядом с транспортными линиями, медицинскими, образовательными и коммерческими центрами на анатолийской стороне.
Договор на поставку, подходящие планы платежей, с возможностью получения турецкого гражданства.
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Бююкчекмедже.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1.Площадь апартаментов от 69,25 до 270 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света:Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливомБосфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центромстраны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбельистории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячамидостопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться вцентре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом иуровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнеевремя набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоныотдыха, СПА.