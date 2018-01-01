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Охраняемая резиденция с бассейном и тренажерным залом рядом со станцией метро, Стамбул, Турция

Газиосманпаша, Турция
от
€377,690
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О комплексе

Резиденция располагает парковкой, тренажерным залом, турецкой баней и сауной, детской площадкой, бассейном, садом, круглосуточной охраной.

Расположение и объекты поблизости
  • Станция метро - 100 метров
  • Автомагистраль Е-5 - 3,5 км
  • Маслак - 10 минут
  • Новый аэропорт - 30 минут
  • Таксим - 15 минут
  • Шишли - 10 минут
Местонахождение новостройки
Газиосманпаша, Турция

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Охраняемая резиденция с бассейном и тренажерным залом рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Газиосманпаша, Турция
от
€377,690
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