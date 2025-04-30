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Жилой комплекс Новая резиденция со спа-центром, конференц-залом и видами на море, Стамбул, Турция

Газиосманпаша, Турция
от
$236,883
14.04.2025
$236,238
13.04.2025
$236,376
12.04.2025
$237,255
11.04.2025
$242,620
10.04.2025
$243,608
09.04.2025
$244,829
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ID: 25713
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Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Газиосманпаша

О комплексе

Комплекс предлагает элитные апартаменты с непревзойденным видом на море, которые обеспечат для своих владельцев атмосферу элегантности и умиротворения.

Резиденция построена с использованием передовых технологий, располагает современной инфраструктурой и включает 360 продуманных апартаментов, которые предлагают жильцам роскошный технологичный стиль жизни для создания максимального комфорта, эффективности и удобства.

Апартаменты могут похвастаться просторными интерьерами, наполненными естественным светом, с панорамными видами на город и зеленые зоны. Здесь найдутся варианты, соответствующие любым стилям жизни и предпочтениям - от уютных квартир с 1 -2 спальнями до просторных пентхаусов. Каждая резиденция тщательно продумана и построена с использованием высококлассных отделочных материалов, бытовой техники премиум класса и технологии "умный дом".

Особенности:

  • лобби
  • ультрасовременный фитнес-центр
  • роскошный спа-комплекс
  • стильная зона отдыха
  • круглосуточная охрана и консьерж-сервис
  • конференц-зал
  • игровая комната
  • подземная парковка

Окончание строительства - 2026 год.

Расположение и объекты поблизости

Проект идеально расположен рядом с районом Эюп и имеет легкий доступ ко всему лучшему, что может предложить город. Все необходимое найдется всего в двух шагах - рестораны, элитные бутики, развлечения.

Местонахождение на карте

Газиосманпаша, Турция

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Жилой комплекс Новая резиденция со спа-центром, конференц-залом и видами на море, Стамбул, Турция
Газиосманпаша, Турция
от
$236,883
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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