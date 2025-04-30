Жилой комплекс Новая резиденция со спа-центром, конференц-залом и видами на море, Стамбул, Турция

Комплекс предлагает элитные апартаменты с непревзойденным видом на море, которые обеспечат для своих владельцев атмосферу элегантности и умиротворения.

Резиденция построена с использованием передовых технологий, располагает современной инфраструктурой и включает 360 продуманных апартаментов, которые предлагают жильцам роскошный технологичный стиль жизни для создания максимального комфорта, эффективности и удобства.

Апартаменты могут похвастаться просторными интерьерами, наполненными естественным светом, с панорамными видами на город и зеленые зоны. Здесь найдутся варианты, соответствующие любым стилям жизни и предпочтениям - от уютных квартир с 1 -2 спальнями до просторных пентхаусов. Каждая резиденция тщательно продумана и построена с использованием высококлассных отделочных материалов, бытовой техники премиум класса и технологии "умный дом".

Особенности:

лобби

ультрасовременный фитнес-центр

роскошный спа-комплекс

стильная зона отдыха

круглосуточная охрана и консьерж-сервис

конференц-зал

игровая комната

подземная парковка

Окончание строительства - 2026 год.

Расположение и объекты поблизости

Проект идеально расположен рядом с районом Эюп и имеет легкий доступ ко всему лучшему, что может предложить город. Все необходимое найдется всего в двух шагах - рестораны, элитные бутики, развлечения.