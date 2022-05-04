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Istanbul apartment compound, Gaziosmanpasa

Мраморноморский регион, Турция
от
€117,928
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17
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О комплексе

Почему это свойство؟ Проект богат своим историческим наследием. Он расположен в Газиосманпасе, одном из центральных районов Стамбула. Он находится недалеко от всех транспортных линий, коммерческих центров, объектов и услуг. Это жилой проект, подходящий для инвестиций, с готовым титульным документом; и это правильно, чтобы получить турецкое гражданство.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Istanbul apartment compound, Gaziosmanpasa
Мраморноморский регион, Турция
от
€117,928
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Год сдачи 2025
Компания StayProperty предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Фатих.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 83 до 239 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярности курортные концепции, когда в доме есть крытый, открытый бассейны, зоны отдыха, СПА. 
Застройщик
Stay Property
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Жилой квартал Элегантная двухкомнатная квартира в Алании, Оба
Жилой квартал Элегантная двухкомнатная квартира в Алании, Оба
Каракокали, Турция
от
€123,000
Оба - самый элегантный район в Алании с качественными невысокими домами, широкими улицами, пляжами и кафе. Район давно полюбился европейцам. Эти апартаменты находятся в центре Оба, всего в 250 метрах от пляжа, а рестораны находятся всего в 50 метрах. Самые большие торговые центры находятся в нескольких минутах ходьбы. Спускаясь с лестницы в комплексе мы находим тренажерный зал, парную, массажный кабинет и душевые, красивый бассейн, столы и шезлонги, расположенные напротив здания, окруженного зелеными деревьями. Для детей предусмотрена игровая комната. Сама квартира с одной светлой спальней, ванной комнатой, гостиной с кухней американского типа с балконом с видом на улицу. Продается с чистовой отделкой, встроенной кухонной мебелью, светильниками во всех комнатах и готовой ванной комнатой. открытый бассейнсаунапаровая комнатамассажный кабинеттренажерный залигровая комната
Агентство
Basic Apartment Real Estate
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Агентство
Basic Apartment Real Estate
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и зеленой зоной на первой линии у моря, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и зеленой зоной на первой линии у моря, Стамбул, Турция
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Агентство
TRANIO
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