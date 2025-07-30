Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Муратпаша
  4. Коммерческая
  5. Магазин

Магазины в Муратпаше, Турция

коммерческая недвижимость
16
отели
4
офисы
5
Магазин Удалить
Очистить
1 объект найдено
Магазин 227 м² в Муратпаша, Турция
Магазин 227 м²
Муратпаша, Турция
Площадь 227 м²
Продажа Коммерческой Недвижимости в Алании в Центре Аланья, которая является сердцем летнего…
$933,806
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти