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Магазины в Стамбуле, Турция

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Кадыкёй
3
Кагытхане
3
Башакшехир
3
Магазин Удалить
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26 объектов найдено
Магазин 87 м² в Бейоглу, Турция
Магазин 87 м²
Бейоглу, Турция
Площадь 87 м²
Количество этажей 9
Просторные магазины на главной улице в Бейоглу Предлагаемые магазины находятся в районе Бейо…
$430,468
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Магазин 1 200 м² в Эюп, Турция
Магазин 1 200 м²
Эюп, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 12
Магазины возле главной дороги в Алибейкёй, Эюпсултан, Стамбул Магазины расположены в районе …
$1,20 млн
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Магазин 108 м² в Эсеньюрт, Турция
Магазин 108 м²
Эсеньюрт, Турция
Площадь 108 м²
Количество этажей 20
Магазины на продажу в выгодном месте в районе Эсеньюрт в Стамбуле Готовые к использованию ко…
$200,808
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TekceTekce
Магазин 1 502 м² в Кагытхане, Турция
Магазин 1 502 м²
Кагытхане, Турция
Площадь 1 502 м²
Количество этажей 13
Магазин в выгодном месте в Кягытхане, Стамбул Предлагаемый на продажу магазин в Кягытхане, С…
$12,61 млн
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Магазин 87 м² в Башакшехир, Турция
Магазин 87 м²
Башакшехир, Турция
Площадь 87 м²
Новые магазины на главной дороге в Стамбуле, Башакшехир, для инвестиций Башакшехир – это раз…
$360,243
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Магазин 90 м² в Эсеньюрт, Турция
Магазин 90 м²
Эсеньюрт, Турция
Площадь 90 м²
Готовые магазины на продажу в Эсеньюрте, Стамбул Магазины в Стамбуле расположены в районе Эс…
$750,145
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Магазин 291 м² в Чекмекёй, Турция
Магазин 291 м²
Чекмекёй, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 291 м²
Количество этажей 1
Магазин в Стамбуле в районе Чекмекёй с потенциалом высокого дохода Чекмекёй — это спокойный …
$1,05 млн
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Магазин 175 м² в Башакшехир, Турция
Магазин 175 м²
Башакшехир, Турция
Площадь 175 м²
Количество этажей 5
Магазины для инвестиций на оживленной главной дороге в Стамбуле, Башакшехир Эти элегантные м…
$600,116
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Магазин 220 м² в Багджылар, Турция
Магазин 220 м²
Багджылар, Турция
Площадь 220 м²
Магазин с арендатором — магазином Мигрос — в 50 м от метро в Стамбуле, Багджылар Предлагаем …
$1,50 млн
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Магазин 550 м² в Эюп, Турция
Магазин 550 м²
Эюп, Турция
Площадь 550 м²
Количество этажей 12
Магазины возле главной дороги в Алибейкёй, Эюпсултан, Стамбул Магазины расположены в районе …
$600,116
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Магазин 350 м² в Кадыкёй, Турция
Магазин 350 м²
Кадыкёй, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 350 м²
Магазины рядом с трамваем и на оживленной улице в Стамбуле, Кадыкёй, Мода Магазины на продаж…
$6,26 млн
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Магазин 62 м² в Кагытхане, Турция
Магазин 62 м²
Кагытхане, Турция
Площадь 62 м²
Количество этажей 11
Магазины для инвестиций в комплексе в центре Кягытхане Магазины по разумным ценам расположен…
$504,328
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Магазин 1 м² в Картал, Турция
Магазин 1 м²
Картал, Турция
Площадь 1 м²
$27,61 млн
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Магазин 50 м² в Башакшехир, Турция
Магазин 50 м²
Башакшехир, Турция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 2
Новые магазины на главной улице в Башакшехире, Стамбул Эти коммерческие помещения расположен…
$73,319
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Магазин 118 м² в Сарыер, Турция
Магазин 118 м²
Сарыер, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 118 м²
Количество этажей 17
Магазины в престижном районе Маслак в Сарыере, Стамбул Сарыер, расположенный на европейской …
$1,10 млн
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Магазин 131 м² в Бейликдюзю, Турция
Магазин 131 м²
Бейликдюзю, Турция
Площадь 131 м²
Количество этажей 9
Магазины в Стамбуле в комплексе с торговой зоной с арендаторами и без Магазины расположены в…
$500,866
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Магазин 29 м² в Кадыкёй, Турция
Магазин 29 м²
Кадыкёй, Турция
Площадь 29 м²
Магазин, подходящий для инвестиций, на оживленной улице в районе Кадыкёй в Стамбуле Инвестиц…
$335,834
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Магазин 120 м² в Аташехир, Турция
Магазин 120 м²
Аташехир, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 14
Высокодоходные коммерческие помещения в Стамбуле в престижном районе Аташехир Эти офисы и ма…
$911,715
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Магазин 136 м² в Малтепе, Турция
Магазин 136 м²
Малтепе, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 136 м²
Магазины на продажу в Малтепе недалеко от шоссе E-5 и метро Магазины на продажу расположены …
$886,325
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Магазин 24 м² в Гюнгёрен, Турция
Магазин 24 м²
Гюнгёрен, Турция
Площадь 24 м²
Количество этажей 4
Магазины с инвестиционным потенциалом в районе Гюнгёрен, Стамбул Мертер — это стратегически …
$500,866
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Магазин 538 м² в Аташехир, Турция
Магазин 538 м²
Аташехир, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 538 м²
Количество этажей 9
Инвестиционная коммерческая недвижимость рядом с метро в Аташехире, Стамбул Эта коммерческая…
$2,98 млн
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Магазин 50 м² в Кадыкёй, Турция
Магазин 50 м²
Кадыкёй, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 11
Магазины на продажу в торговом центре в Стамбуле в районе Кадыкёй В одном из самых престижны…
$1,50 млн
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Магазин 85 м² в Бешикташ, Турция
Магазин 85 м²
Бешикташ, Турция
Площадь 85 м²
Предлагается к продаже коммерческое помещение в одном из самых перспективных проектов центра…
$716,320
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В продаже магазины в жилом комплексе для получения Гражданства Турции. в Бейликдюзю, Турция
В продаже магазины в жилом комплексе для получения Гражданства Турции.
Бейликдюзю, Турция
Площадь 196 м²
В продаже два магазина 91 м2 и 105 м2 в жилом комплексе для получения Гражданства Турции. …
$420,000
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Магазин 86 м² в Чекмекёй, Турция
Магазин 86 м²
Чекмекёй, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
$138,242
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Магазин 175 м² в Кагытхане, Турция
Магазин 175 м²
Кагытхане, Турция
Площадь 175 м²
Количество этажей 1
$1,04 млн
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Типы недвижимости в Стамбуле

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