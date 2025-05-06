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Магазины в Яловой, Турция

коммерческая недвижимость
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5 объектов найдено
Магазин 625 м² в Ялова, Турция
Магазин 625 м²
Ялова, Турция
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 625 м²
Количество этажей 4
Коммерческая недвижимость на продажу в Ялова, рядом со всей необходимой инфраструктурой Благ…
$2,00 млн
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Магазин 220 м² в Ялова, Турция
Магазин 220 м²
Ялова, Турция
Площадь 220 м²
Этаж 1/5
Магазины с видом на Стамбульское шоссе в Ялове, Газиосманпаша Ялова – популярный туристическ…
$778,751
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Магазин 154 м² в Ялова, Турция
Магазин 154 м²
Ялова, Турция
Площадь 154 м²
Этаж 1/6
Магазины в районе Газиосманпаша в Ялове, с видом на Стамбульскую дорогу Ялова – популярный г…
$778,751
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Магазин 450 м² в Ялова, Турция
Магазин 450 м²
Ялова, Турция
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 450 м²
Количество этажей 4
Коммерческая недвижимость на продажу в Ялова, рядом со всей необходимой инфраструктурой Благ…
$1,43 млн
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Магазин 120 м² в Ялова, Турция
Магазин 120 м²
Ялова, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/4
Офисы и магазины рядом с объектами инфраструктуры в Ялове Главными особенностями Яловы, одно…
$291,082
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