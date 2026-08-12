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Магазины в Средиземноморском регионе, Турция

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Анталья
8
Муратпаша
8
Аланья
6
Мерсин
8
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30 объектов найдено
Магазин 300 м² в Муратпаша, Турция
Магазин 300 м²
Муратпаша, Турция
Площадь 300 м²
Новые квартиры в центре Аланьи, Анталия Аланья уже много лет является элитным районом с бирю…
$1,14 млн
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Магазин 350 м² в Енишехир, Турция
Магазин 350 м²
Енишехир, Турция
Площадь 350 м²
Количество этажей 5
Магазин с высоким арендным доходом на продажу в Мерсине Мерсин — один из крупнейших портовых…
$681,228
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Магазин 308 м² в Акдениз, Турция
Магазин 308 м²
Акдениз, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 308 м²
$16,28 млн
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TekceTekce
Магазин 227 м² в Муратпаша, Турция
Магазин 227 м²
Муратпаша, Турция
Площадь 227 м²
Коммерческяа недвижимость на продажу в центре Аланьи Аланья — это не только популярный курор…
$937,891
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Магазин 900 м² в Кестель, Турция
Магазин 900 м²
Кестель, Турция
Площадь 900 м²
Просторный магазин с гарантированной арендой на берегу моря в Аланье Кестель — один из совре…
$2,58 млн
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Магазин 2 м² в Мезитли, Турция
Магазин 2 м²
Мезитли, Турция
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 2 м²
Этаж 1
$162,77 млн
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Магазин 200 м² в Kepez, Турция
Магазин 200 м²
Kepez, Турция
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Магазины на оживленной центральной улице в Кепезе, Анталия Кепез – один из самых быстрорасту…
$737,805
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Магазин 339 м² в Серик, Турция
Магазин 339 м²
Серик, Турция
Площадь 339 м²
$14,53 млн
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Магазин 579 м² в Kepez, Турция
Магазин 579 м²
Kepez, Турция
Площадь 579 м²
Инвестиционные магазины с высоким арендным потенциалом в Анталии, Кепез Проект расположен в …
$823,247
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Магазин 92 м² в Муратпаша, Турция
Магазин 92 м²
Муратпаша, Турция
Площадь 92 м²
Офисы и магазины в пешей доступности от пляжа в Авсалларе, Аланья Авсаллар — популярный райо…
$651,905
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Магазин 195 м² в Акдениз, Турция
Магазин 195 м²
Акдениз, Турция
Площадь 195 м²
$15,99 млн
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Магазин 165 м² в Аксу, Турция
Магазин 165 м²
Аксу, Турция
Площадь 165 м²
$19,53 млн
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Магазин 2 м² в Енишехир, Турция
Магазин 2 м²
Енишехир, Турция
Площадь 2 м²
$23,25 млн
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Магазин 577 м² в Аксу, Турция
Магазин 577 м²
Аксу, Турция
Площадь 577 м²
Количество этажей 2
Просторное коммерческое помещение в проекте «Viva Defne» на главной дороге в Анталии, Алтынт…
$2,51 млн
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Магазин 194 м² в Kepez, Турция
Магазин 194 м²
Kepez, Турция
Площадь 194 м²
Инвестиционный магазин с высоким арендным потенциалом в Анталии, Кепез Район Гюнеш, располож…
$181,276
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Магазин 1 500 м² в Муратпаша, Турция
Магазин 1 500 м²
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 3
Магазины на продажу в выгодном месте Анталии в Шириньялы Три коммерческих помещения (магазин…
$1,99 млн
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Магазин 275 м² в Аксу, Турция
Магазин 275 м²
Аксу, Турция
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 275 м²
Количество этажей 3
Трехуровневые магазины в уникальном проекте в Анталии, Аксу Магазины расположены в Аксу, Алт…
$906,535
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Магазин 120 м² в Муратпаша, Турция
Магазин 120 м²
Муратпаша, Турция
Площадь 120 м²
$5,17 млн
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Магазин 337 м² в Муратпаша, Турция
Магазин 337 м²
Муратпаша, Турция
Площадь 337 м²
Коммерческая недвижимость с видом на город в бизнес-центре в Оба, Алания Оба, район Алании, …
$1,43 млн
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Магазин 120 м² в Муратпаша, Турция
Магазин 120 м²
Муратпаша, Турция
Площадь 120 м²
$24,76 млн
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Магазин 140 м² в Karaisali, Турция
Магазин 140 м²
Karaisali, Турция
Площадь 140 м²
$6,98 млн
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Магазин 39 м² в Муратпаша, Турция
Магазин 39 м²
Муратпаша, Турция
Площадь 39 м²
$2,56 млн
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Магазин 300 м² в Акдениз, Турция
Магазин 300 м²
Акдениз, Турция
Площадь 300 м²
$17,44 млн
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Магазин 135 м² в Мезитли, Турция
Магазин 135 м²
Мезитли, Турция
Площадь 135 м²
$9,65 млн
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Магазин 600 м² в Кепез, Турция
Магазин 600 м²
Кепез, Турция
Площадь 600 м²
$25,52 млн
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Магазин 500 м² в Аланья, Турция
Магазин 500 м²
Аланья, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 500 м²
Коммерческая недвижимость на окружной дороге в Алании, Оба Алания, центр отдыха в Анталии, я…
$608,916
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Магазин в Махмутлар, Турция
Магазин
Махмутлар, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 12
# ИНФОРМАЦИЯ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ - ДАТА НАЧАЛА: 20.05.2021 - ДАТА ОКОНЧАНИЯ: 31.11.2022 …
$212,548
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Магазин 63 м² в Аланья, Турция
Магазин 63 м²
Аланья, Турция
Площадь 63 м²
Расположенный среди исторического очарования Аланьи, магазин Alanya Center является свидетел…
Цена по запросу
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Магазин 200 м² в Махмутлар, Турция
Магазин 200 м²
Махмутлар, Турция
Площадь 200 м²
Каргыджак, очаровательный регион в Алании, Турция, предлагает привлекательную инвестиционную…
Цена по запросу
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Магазин в Каргыджак, Турция
Магазин
Каргыджак, Турция
Количество этажей 5
Мы хотели бы объявить, что наш проект подходит для приобретения ТУРЕЦКОГО ГРАЖДАНСТВА за сче…
$607,364
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Типы недвижимости в Средиземноморском регионе

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