ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Отель
Офис
Инвестиционная
Склад
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Магазин
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Коммерческая
Средиземноморский регион
Магазины
Магазины в Средиземноморский регион, Турция
Анталья
8
Магазин
Очистить
9 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
По рейтингу
Магазин 1 спальня с кондиционером, с парковка
Коньяалты, Турция
1
144 м²
Рабочее Место Рядом с Новой Государственной Больницей в Vista Concept в Анталии Коньяалты Эт…
€547,000
Рекомендовать
Магазин с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Bueyuekkumluca, Турция
330 м²
1/3
Просторное Коммерческое Помещение в Торговом Центре с Высокой Доходностью от Аренды в Антали…
€200,000
Рекомендовать
Магазин с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Средиземноморский регион, Турция
145 м²
7
Новое Коммерческое Помещение, Подходящее для Подачи на Гражданство, в Анталии, Муратпаша, Ал…
€627,000
Рекомендовать
Магазин 2 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Мерсин, Турция
2
150 м²
1
Инвестиционный Магазин с Парковкой на 8 Автомобилей в Эрдемли, Мерсин Магазин находится в Ме…
€335,000
Рекомендовать
Магазин 1 спальня с балконом, с кондиционером, с парковка
Алания, Турция
1
500 м²
Коммерческая Недвижимость на Оживленной Улице в Оба, Аланья Коммерческая недвижимость распол…
€700,000
Рекомендовать
Магазин 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Алания, Турция
4
270 м²
Коммерческая Недвижимость на Оживленной Улице в Оба, Аланья Коммерческая недвижимость распол…
€299,000
Рекомендовать
Магазин с гаражом, в центре города, с бытовой техникой
Махмутлар центр, Турция
200 м²
Каргыджак, очаровательный регион в Алании, Турция, предлагает привлекательную инвестиционную…
Цена по запросу
Рекомендовать
Магазин со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Каракокали, Турция
900 м²
Инвестиции в Аланию Кестель, особенно в инвестиционные проекты, предлагаемые CarrefourSA, пр…
Цена по запросу
Рекомендовать
Магазин 1 ванная в центре города, с парковка
Махмутлар центр, Турция
1
12
# ИНФОРМАЦИЯ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ - ДАТА НАЧАЛА: 20.05.2021 - ДАТА ОКОНЧАНИЯ: 31.11.2022 …
€199,000
Рекомендовать
Типы недвижимости в Средиземноморский регион
коммерческая недвижимость
отели
офисы
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL