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Магазины в Алания, Турция

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5 объектов найдено
Магазин 1 спальня с балконом, с кондиционером, с парковка в Алания, Турция
Магазин 1 спальня с балконом, с кондиционером, с парковка
Алания, Турция
Комнаты 1
Площадь 500 м²
Коммерческая Недвижимость на Оживленной Улице в Оба, Аланья Коммерческая недвижимость распол…
€700,000
Магазин 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Алания, Турция
Магазин 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Алания, Турция
Комнаты 4
Площадь 270 м²
Коммерческая Недвижимость на Оживленной Улице в Оба, Аланья Коммерческая недвижимость распол…
€299,000
Магазин с гаражом, в центре города, с бытовой техникой в Махмутлар центр, Турция
Магазин с гаражом, в центре города, с бытовой техникой
Махмутлар центр, Турция
Площадь 200 м²
Каргыджак, очаровательный регион в Алании, Турция, предлагает привлекательную инвестиционную…
Цена по запросу
Магазин со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Каракокали, Турция
Магазин со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Каракокали, Турция
Площадь 900 м²
Инвестиции в Аланию Кестель, особенно в инвестиционные проекты, предлагаемые CarrefourSA, пр…
Цена по запросу
Магазин 1 ванная в центре города, с парковка в Махмутлар центр, Турция
Магазин 1 ванная в центре города, с парковка
Махмутлар центр, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 12
# ИНФОРМАЦИЯ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ - ДАТА НАЧАЛА: 20.05.2021 - ДАТА ОКОНЧАНИЯ: 31.11.2022 …
€199,000
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