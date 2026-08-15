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Магазины в Аланье, Турция

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6 объектов найдено
Магазин 900 м² в Кестель, Турция
Магазин 900 м²
Кестель, Турция
Площадь 900 м²
Просторный магазин с гарантированной арендой на берегу моря в Аланье Кестель — один из совре…
$2,58 млн
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Магазин 200 м² в Махмутлар, Турция
Магазин 200 м²
Махмутлар, Турция
Площадь 200 м²
Каргыджак, очаровательный регион в Алании, Турция, предлагает привлекательную инвестиционную…
Цена по запросу
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Магазин в Каргыджак, Турция
Магазин
Каргыджак, Турция
Количество этажей 5
Мы хотели бы объявить, что наш проект подходит для приобретения ТУРЕЦКОГО ГРАЖДАНСТВА за сче…
$607,364
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Магазин 500 м² в Аланья, Турция
Магазин 500 м²
Аланья, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 500 м²
Коммерческая недвижимость на окружной дороге в Алании, Оба Алания, центр отдыха в Анталии, я…
$608,916
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Магазин в Махмутлар, Турция
Магазин
Махмутлар, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 12
# ИНФОРМАЦИЯ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ - ДАТА НАЧАЛА: 20.05.2021 - ДАТА ОКОНЧАНИЯ: 31.11.2022 …
$212,548
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Магазин 63 м² в Аланья, Турция
Магазин 63 м²
Аланья, Турция
Площадь 63 м²
Расположенный среди исторического очарования Аланьи, магазин Alanya Center является свидетел…
Цена по запросу
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