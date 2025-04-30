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Магазины в Аксу, Турция

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5 объектов найдено
Магазин 1 391 м² в Аксу, Турция
Магазин 1 391 м²
Аксу, Турция
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 1 391 м²
Количество этажей 3
Трехуровневые магазины в уникальном проекте в Анталии, Аксу Магазины расположены в Аксу, Алт…
$927,275
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Магазин 200 м² в Аксу, Турция
Магазин 200 м²
Аксу, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 200 м²
Магазины и офисы на главной дороге в Анталии, Аксу. Коммерческая недвижимость на продажу в А…
$575,700
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Магазин 220 м² в Аксу, Турция
Магазин 220 м²
Аксу, Турция
Площадь 220 м²
Магазин в выгодном месте в проекте на главной дороге в Анталии Предлагаемый на продажу магаз…
$601,920
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Магазин 500 м² в Аксу, Турция
Магазин 500 м²
Аксу, Турция
Площадь 500 м²
Магазины с высоким доходом от аренды в Анталии, Аксу Роскошные магазины находятся в самом пе…
$3,51 млн
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Магазин 700 м² в Аксу, Турция
Магазин 700 м²
Аксу, Турция
Площадь 700 м²
Количество этажей 2
Просторное коммерческое помещение в проекте «Viva Defne» на главной дороге в Анталии, Алтынт…
$2,62 млн
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