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Магазины в Эгейском регионе, Турция

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12 объектов найдено
Магазин 100 м² в Фетхие, Турция
Магазин 100 м²
Фетхие, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Магазины с высоким доходом и большим клиентским потенциалом в Хисароню — сердце Олюдениза Фе…
$319,616
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Магазин 163 м² в Konak, Турция
Магазин 163 м²
Konak, Турция
Площадь 163 м²
Этаж 1/38
Коммерческая недвижимость на главной улице в многофункциональном комплексе в Измире, Конак К…
$961,160
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Магазин 137 м² в Efeler, Турция
Магазин 137 м²
Efeler, Турция
Площадь 137 м²
$1,08 млн
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TekceTekce
Магазин 40 м² в Efeler, Турция
Магазин 40 м²
Efeler, Турция
Площадь 40 м²
$1,35 млн
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Магазин 78 м² в Кушадасы, Турция
Магазин 78 м²
Кушадасы, Турция
Площадь 78 м²
Этаж 1/5
Магазины в элегантном районе в комплексе в Кушадасы Кушадасы расположен недалеко от древнего…
$251,162
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Магазин 66 м² в Бодрум, Турция
Магазин 66 м²
Бодрум, Турция
Площадь 66 м²
Этаж 1
Коммерческие помещения в отличном месте с современным дизайном в Конаджыке, Бодрум Этот комм…
$947,280
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Магазин 44 м² в Фетхие, Турция
Магазин 44 м²
Фетхие, Турция
Площадь 44 м²
Количество этажей 2
Магазин с высоким потенциалом прибыли в оживленном месте района Чалыш в Фетхие Чалыш – один …
$293,651
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Магазин 194 м² в Sinirteke, Турция
Магазин 194 м²
Sinirteke, Турция
Площадь 194 м²
$2,88 млн
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Магазин 388 м² в Konak, Турция
Магазин 388 м²
Konak, Турция
Площадь 388 м²
Этаж 1/38
Коммерческая недвижимость в престижном комплексе в Конаке, Измир Коммерческая недвижимость р…
$2,61 млн
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Магазин 63 м² в Bayrakli, Турция
Магазин 63 м²
Bayrakli, Турция
Площадь 63 м²
Наслаждайтесь привилегией Folkart Towers Residence со своей семьей и близкими. Жизнь стоит н…
$159,428
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Магазин 84 м² в Bayrakli, Турция
Магазин 84 м²
Bayrakli, Турция
Площадь 84 м²
Этаж 1/47
Коммерческая недвижимость с арендаторами в Измире, Байраклы Коммерческая недвижимость в Изми…
$885,615
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Магазин 115 м² в Efeler, Турция
Магазин 115 м²
Efeler, Турция
Площадь 115 м²
$4,88 млн
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