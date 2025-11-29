Показать объекты на карте Показать объекты списком
Магазины в Айдыне, Турция

Магазин 40 м² в Efeler, Турция
Магазин 40 м²
Efeler, Турция
Площадь 40 м²
$1,36 млн
Магазин 115 м² в Efeler, Турция
Магазин 115 м²
Efeler, Турция
Площадь 115 м²
$4,87 млн
Магазин 194 м² в Sinirteke, Турция
Магазин 194 м²
Sinirteke, Турция
Площадь 194 м²
$2,90 млн
Магазин 137 м² в Efeler, Турция
Магазин 137 м²
Efeler, Турция
Площадь 137 м²
$1,08 млн
Магазин 60 м² в Кушадасы, Турция
Магазин 60 м²
Кушадасы, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/2
Новая коммерческая недвижимость для инвестиций в Айдыне, Кушадасы, Кадынларденизи Предлагаем…
$364,101
Магазин 78 м² в Кушадасы, Турция
Магазин 78 м²
Кушадасы, Турция
Площадь 78 м²
Этаж 1/5
Магазины в элегантном районе в комплексе в Кушадасы Кушадасы расположен недалеко от древнего…
$241,422
