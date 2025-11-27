Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Эскишехир
  4. Коммерческая
  5. Магазин

Магазины в Эскишехире, Турция

Odunpazari
3
Магазин Удалить
Очистить
5 объектов найдено
Магазин 410 м² в Tepebasi, Турция
Магазин 410 м²
Tepebasi, Турция
Площадь 410 м²
$15,66 млн
Оставить заявку
Магазин 555 м² в Odunpazari, Турция
Магазин 555 м²
Odunpazari, Турция
Площадь 555 м²
$14,21 млн
Оставить заявку
Магазин 140 м² в Tepebasi, Турция
Магазин 140 м²
Tepebasi, Турция
Площадь 140 м²
$2,03 млн
Оставить заявку
NotarNotar
Магазин 220 м² в Odunpazari, Турция
Магазин 220 м²
Odunpazari, Турция
Площадь 220 м²
$3,77 млн
Оставить заявку
Магазин 225 м² в Odunpazari, Турция
Магазин 225 м²
Odunpazari, Турция
Площадь 225 м²
$4,23 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в Эскишехире

коммерческая недвижимость
офисы
Realting.com
Перейти