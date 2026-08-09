Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Мерсин
  4. Коммерческая
  5. Магазин

Магазины в Мерсине, Турция

;
Акдениз
3
Магазин Удалить
Очистить
8 объектов найдено
Магазин 300 м² в Акдениз, Турция
Магазин 300 м²
Акдениз, Турция
Площадь 300 м²
$17,44 млн
Оставить заявку
Магазин 350 м² в Енишехир, Турция
Магазин 350 м²
Енишехир, Турция
Площадь 350 м²
Количество этажей 5
Магазин с высоким арендным доходом на продажу в Мерсине Мерсин — один из крупнейших портовых…
$684,204
Оставить заявку
Магазин 2 м² в Мезитли, Турция
Магазин 2 м²
Мезитли, Турция
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 2 м²
Этаж 1
$162,77 млн
Оставить заявку
TekceTekce
Магазин 308 м² в Акдениз, Турция
Магазин 308 м²
Акдениз, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 308 м²
$16,28 млн
Оставить заявку
Магазин 195 м² в Акдениз, Турция
Магазин 195 м²
Акдениз, Турция
Площадь 195 м²
$15,99 млн
Оставить заявку
Магазин 2 м² в Енишехир, Турция
Магазин 2 м²
Енишехир, Турция
Площадь 2 м²
$23,25 млн
Оставить заявку
Магазин 135 м² в Мезитли, Турция
Магазин 135 м²
Мезитли, Турция
Площадь 135 м²
$9,65 млн
Оставить заявку
Магазин 140 м² в Karaisali, Турция
Магазин 140 м²
Karaisali, Турция
Площадь 140 м²
$6,98 млн
Оставить заявку

Типы недвижимости в Мерсине

коммерческая недвижимость
офисы
Realting.com
Перейти