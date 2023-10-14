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Магазины в Кагытхане, Турция

коммерческая недвижимость
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2 объекта найдено
Магазин с парковка, с c ремонтом в Кагытхане, Турция
Магазин с парковка, с c ремонтом
Кагытхане, Турция
Площадь 65 м²
Количество этажей 14
Коммерческая Недвижимость в Развивающемся Районе Стамбула. Коммерческая недвижимость располо…
€227,000
Магазин с центральным отоплением, с парковка в Кагытхане, Турция
Магазин с центральным отоплением, с парковка
Кагытхане, Турция
Площадь 62 м²
Количество этажей 11
Магазины для Инвестиций в Стамбуле, Кягытхане. Магазины в Стамбуле находятся в развивающемся…
€464,000
Realting.com
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