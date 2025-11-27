Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Odunpazarı
  4. Коммерческая
  5. Магазин

Магазины в Odunpazari, Турция

коммерческая недвижимость
4
Магазин Удалить
Очистить
1 объект найдено
Магазин 225 м² в Odunpazari, Турция
Магазин 225 м²
Odunpazari, Турция
Площадь 225 м²
$4,23 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти