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Магазины в Башакшехире, Турция

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коммерческая недвижимость
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3 объекта найдено
Магазин 87 м² в Башакшехир, Турция
Магазин 87 м²
Башакшехир, Турция
Площадь 87 м²
Новые магазины на главной дороге в Стамбуле, Башакшехир, для инвестиций Башакшехир – это раз…
$360 215
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Магазин 175 м² в Башакшехир, Турция
Магазин 175 м²
Башакшехир, Турция
Площадь 175 м²
Количество этажей 5
Магазины для инвестиций на оживленной главной дороге в Стамбуле, Башакшехир Эти элегантные м…
$603 557
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Магазин 50 м² в Башакшехир, Турция
Магазин 50 м²
Башакшехир, Турция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 2
Новые магазины на главной улице в Башакшехире, Стамбул Эти коммерческие помещения расположен…
$72 970
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