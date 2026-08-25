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Магазины в Яловой, Турция

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Ялова
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5 объектов найдено
Магазин 220 м² в Ялова, Турция
Магазин 220 м²
Ялова, Турция
Площадь 220 м²
Этаж 1/5
Магазины с видом на Стамбульское шоссе в Ялове, Газиосманпаша Ялова – популярный туристическ…
$671 267
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Магазин 625 м² в Ялова, Турция
Магазин 625 м²
Ялова, Турция
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 625 м²
Количество этажей 4
Коммерческая недвижимость на продажу в Ялова, рядом со всей необходимой инфраструктурой Благ…
$1,61 млн
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Магазин 460 м² в Чифтликкёй, Турция
Магазин 460 м²
Чифтликкёй, Турция
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 460 м²
Количество этажей 4
Инвестиционный магазин со складским помещением в районе Келебек Чайыры, Ялова Ялова – живопи…
$561 785
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Магазин 440 м² в Ялова, Турция
Магазин 440 м²
Ялова, Турция
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 440 м²
Количество этажей 3
Просторный магазин на дороге Ялова–Термаль Ялова – один из активно развивающихся городов для…
$624 570
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Магазин 81 м² в , Турция
Магазин 81 м²
, Турция
Площадь 81 м²
Этаж 1/2
Магазин с большой площадью использования рядом с мостом в Ялове, Кайтаздере Ялова — один из …
$195 178
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