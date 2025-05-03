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Магазины в Кадыкёе, Турция

коммерческая недвижимость
9
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4 объекта найдено
Магазин 50 м² в Кадыкёй, Турция
Магазин 50 м²
Кадыкёй, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 11
Магазины в Проекте Торгового Центра в Стамбуле, Кадыкёй. Выставленные на продажу офисы и тор…
$1,29 млн
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Магазин 16 м² в Кадыкёй, Турция
Магазин 16 м²
Кадыкёй, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 16 м²
Количество этажей 4
Готовые магазины с высоким арендным потенциалом в Стамбуле, Кадыкёй Магазины расположены в К…
$150,565
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Магазин 132 м² в Кадыкёй, Турция
Магазин 132 м²
Кадыкёй, Турция
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 132 м²
Количество этажей 4
Готовые магазины с высоким арендным потенциалом в Стамбуле, Кадыкёй Магазины расположены в К…
$757,404
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Магазин 29 м² в Кадыкёй, Турция
Магазин 29 м²
Кадыкёй, Турция
Площадь 29 м²
Магазин, подходящий для инвестиций, на оживленной улице в районе Кадыкёй в Стамбуле Инвестиц…
$315,868
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