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Магазины в Мугле, Турция

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3 объекта найдено
Магазин 66 м² в Бодрум, Турция
Магазин 66 м²
Бодрум, Турция
Площадь 66 м²
Этаж 1
Коммерческие помещения в отличном месте с современным дизайном в Конаджыке, Бодрум Этот комм…
$947,280
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Магазин 44 м² в Фетхие, Турция
Магазин 44 м²
Фетхие, Турция
Площадь 44 м²
Количество этажей 2
Магазин с высоким потенциалом прибыли в оживленном месте района Чалыш в Фетхие Чалыш – один …
$291,498
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Магазин 100 м² в Фетхие, Турция
Магазин 100 м²
Фетхие, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Магазины с высоким доходом и большим клиентским потенциалом в Хисароню — сердце Олюдениза Фе…
$326,200
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