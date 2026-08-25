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Магазины в Бурсе, Турция

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коммерческая недвижимость
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3 объекта найдено
Магазин 112 м² в 11 Sokak, Турция
Магазин 112 м²
11 Sokak, Турция
Площадь 112 м²
$4,82 млн
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Магазин 248 м² в Cicek Caddesi, Турция
Магазин 248 м²
Cicek Caddesi, Турция
Площадь 248 м²
$21,86 млн
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Магазин 245 м² в Орхангази, Турция
Магазин 245 м²
Орхангази, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 245 м²
Количество этажей 1
Магазины в торговом центре формата open-air в Орхангази, Бурса Район Орхангази в Бурсе выдел…
$436 814
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