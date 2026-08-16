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Магазины в Центральной Анатолии, Турция

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Эскишехир
6
Odunpazari
4
Магазин Удалить
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8 объектов найдено
Магазин 555 м² в Odunpazari, Турция
Магазин 555 м²
Odunpazari, Турция
Площадь 555 м²
$14,24 млн
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Магазин 93 м² в Гёльбаши, Турция
Магазин 93 м²
Гёльбаши, Турция
Площадь 93 м²
Количество этажей 4
Новые коммерческие помещения для инвестиций в престижном районе Инджек, Анкара Эти современн…
$366,686
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Магазин 225 м² в Odunpazari, Турция
Магазин 225 м²
Odunpazari, Турция
Площадь 225 м²
$4,24 млн
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Магазин 800 м² в Odunpazari, Турция
Магазин 800 м²
Odunpazari, Турция
Площадь 800 м²
$6,37 млн
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Магазин 175 м² в Tepebasi, Турция
Магазин 175 м²
Tepebasi, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 175 м²
$13,95 млн
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Магазин 5 м² в Etimesgut, Турция
Магазин 5 м²
Etimesgut, Турция
Площадь 5 м²
Количество этажей 18
Коммерческая недвижимость с высоким доходом от аренды в Анкаре, Этимесгут Коммерческая недви…
$31,675
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TekceTekce
Магазин 220 м² в Odunpazari, Турция
Магазин 220 м²
Odunpazari, Турция
Площадь 220 м²
$3,78 млн
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Магазин 140 м² в Tepebasi, Турция
Магазин 140 м²
Tepebasi, Турция
Площадь 140 м²
$2,03 млн
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