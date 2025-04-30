Жилой комплекс Апартаменты в районе Аташехир.

Комплекс расположенный в районе Аташехир на Азиатской стороне Стамбула, строится на общей площади в 42.000 м2, состоит и одного двух блоков - 22 и 32 этажа, всего 146 квартир планировкой 2+1, 3+1 и 4+1, площадью от 116 м2 до 216 м2.
Вокруг проекта Вы найдете множество коммерческих центров и торговых комплексов, таких как Metropol, City's İstanbul и д.р, медицинские учреждения, включая Acibadem Hospital, Memorial Ataşehir Hastanesi и д.р., а также престижные университеты, такие как Acıbadem Üniversitesi и Yeditepe Üniversite, а также школы.
Все квартиры сдаются с полной отделкой, которая будет выполнена в соответствии с высочайшими стандартами качества из материалов высокого уровня и будет включать систему "Умный дом" и центральное отопление.
Первый взнос 50%!
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Окончание строительства: 4-й квартал 2025 года.
Инфраструктура:
Прекрасное расположение:
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