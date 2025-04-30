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Жилой комплекс Апартаменты в районе Аташехир.

Аташехир, Турция
от
$410,000
BTC
4.8768684
ETH
255.6175224
USDT
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* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
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Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26130
ID новостройки на Realting
In CRM: 1210
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 25.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Аташехир

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

Комплекс расположенный в районе Аташехир на Азиатской стороне Стамбула, строится на общей площади в 42.000 м2, состоит и одного двух блоков - 22 и 32 этажа, всего 146 квартир планировкой 2+1, 3+1 и 4+1, площадью от 116 м2 до 216 м2.

Вокруг проекта Вы найдете множество коммерческих центров и торговых комплексов, таких как Metropol, City's İstanbul и д.р, медицинские учреждения, включая Acibadem Hospital, Memorial Ataşehir Hastanesi и д.р., а также престижные университеты, такие как Acıbadem Üniversitesi и Yeditepe Üniversite, а также школы.

Все квартиры сдаются с полной отделкой, которая будет выполнена в соответствии с высочайшими стандартами качества из материалов высокого уровня и будет включать систему "Умный дом" и центральное отопление.

Первый взнос 50%!
Без% рассрочка до конца строительства!

Окончание строительства: 4-й квартал 2025 года.


Инфраструктура:

  • Бассейн
  • Фитнес - центр
  • Сауна
  • Турецкая баня
  • Зона отдыха
  • Кафе и Ресторан
  • Парковка
  • Охрана 24/7


Прекрасное расположение:

  • Метро Козятаги - 450 метров
  • Автобус - 100 метров
  • Мармарай - 10 минут
  • Шоссе Е-80 - 8 минут
  • Шоссе D-100 - 2 минуты
  • Финансовый центр - 10 минут
  • 15-Теммузский мост - 15 минут
  • Мост Фатиха Султана Мехмета - 20 минут
  • Аэропорт Сабиха Гекчен - 35 минут


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Аташехир, Турция

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Жилой комплекс Апартаменты в районе Аташехир.
Аташехир, Турция
от
$410,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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