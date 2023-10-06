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Виллы с видом на море в Провинция Пхукет, Таиланд

Пхукет
1186
Кату
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211 объектов найдено
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью в Пхукет, Таиланд
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 507 м²
RESALE. Just above Kata Bay, with stunning views over sandy beaches and the ocean beyond, su…
€1,15 млн
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью в Пхукет, Таиланд
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 296 м²
RESALE. Set high on this exclusive estate, offering stunning views of the luxurious landscap…
€689,881
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью в Пхукет, Таиланд
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 260 м²
RESALE. On a hill hidden behind 3 metre walls and overlooking Patong Bay, close enough to fu…
€769,136
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью в Пхукет, Таиланд
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 74 121 м²
RESALE. Price reduced from THB118M to THB98.5M! Luxury island living in a stunning villa wit…
€2,53 млн
Вилла 2 спальни с видом на море, с парковка, с c ремонтом в Пхукет, Таиланд
Вилла 2 спальни с видом на море, с парковка, с c ремонтом
Пхукет, Таиланд
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Количество этажей 2
Наши дома предоставляют доступ к различным видам обучения, включая мед курсы, спа-процедуры,…
€228,652
Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Пхукет, Таиланд
Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Пхукет, Таиланд
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 301 м²
Количество этажей 1
📊 Отличный вариант недвижимости для жизни или сдачи в аренду на Пхукете 🌊 Комплекс частны…
€183,544
Вилла 3 спальни с видом на море, с парковка, с c ремонтом в Пхукет, Таиланд
Вилла 3 спальни с видом на море, с парковка, с c ремонтом
Пхукет, Таиланд
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 370 м²
Количество этажей 2
Вилла на Банг Тао - это идеальное место для тех, кто ищет уединенный и комфортабельный отдых…
€590,990
Вилла 7 спален с парковкой, с балконом, с мебелью в Пхукет, Таиланд
Вилла 7 спален с парковкой, с балконом, с мебелью
Пхукет, Таиланд
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 850 м²
RESALE. Three separate villas within a 2,400 sqm plot within a tranquil hillside estate, ove…
€2,04 млн
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, новое здание в Пхукет, Таиланд
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, новое здание
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 602 м²
OFFPLAN. An authentic hi-end tropical living experience combining a unique modern villa desi…
€1,41 млн
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, новое здание в Пхукет, Таиланд
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, новое здание
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 60 736 м²
OFFPLAN. Boasting a view of the sea, nestled in serene solitude, unobstructed and unseen by …
€1,19 млн
Вилла 5 спален с парковкой, с балконом, с мебелью в Пхукет, Таиланд
Вилла 5 спален с парковкой, с балконом, с мебелью
Пхукет, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 350 м²
RESALE. A magnificent oceanfront villa offering uninterrupted and spectacular views of the A…
€6,73 млн
Вилла 5 спален с парковкой, с балконом, с мебелью в Пхукет, Таиланд
Вилла 5 спален с парковкой, с балконом, с мебелью
Пхукет, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 005 м²
RESALE. Отличная и безупречная вилла с видом на запад с бассейном с обширным видом на море, …
€2,26 млн
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Пхукет, Таиланд
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 113 м²
RESALE. На мысе на восточном побережье, одном из самых живописных мест на острове, откуда от…
€817,637
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, новое здание в Пхукет, Таиланд
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, новое здание
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 713 м²
OFFPLAN. Элегантные и роскошные дома на безмятежной вершине холма с видом на море на западно…
€1,78 млн
Вилла 6 спален с парковкой, с балконом, с мебелью в Пхукет, Таиланд
Вилла 6 спален с парковкой, с балконом, с мебелью
Пхукет, Таиланд
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 974 м²
RESALE. ЗАВЕРШЕНО в 2022 году. Современный дизайн, наполненный захватывающим тропическим шар…
€2,30 млн
Вилла 6 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Пхукет, Таиланд
Вилла 6 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 790 м²
RESALE. Расположенный в одном из лучших, самых красивых и устоявшихся имений вилл на Пхукете…
€2,02 млн
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, новое здание в Пхукет, Таиланд
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, новое здание
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 656 м²
OFFPLAN. Роскошный дом, расположенный на склоне холма вдоль Чаофа-Уэст-роуд, откуда открывае…
€1,02 млн
Вилла 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Пхукет, Таиланд
Вилла 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Комплекс из 8 вилл, с 2-мя спальнями в тропическом дизайне, в районе Раваи. От надежного за…
€368,372
Вилла с балконом, с видом на море, с видом на горы в Пхукет, Таиланд
Вилла с балконом, с видом на море, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
Сейчас лучшее время для покупки недвижимости в Таиланде на Пхукете, так как рынок только нач…
€255,063
Вилла с балконом, с видом на море, с видом на горы в Пхукет, Таиланд
Вилла с балконом, с видом на море, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
Роскошные виллы с 3-мя спальнями рядом с престижном районе Лагуна с фактическим доходом от с…
€530,039
Вилла с балконом, с видом на море, с видом на горы в Пхукет, Таиланд
Вилла с балконом, с видом на море, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
Utopia Naiharn - это проект состоящий из кондоминиума и вилл в современном роскошном стиле. …
€369,794
Вилла с балконом, с видом на море, с видом на горы в Пхукет, Таиланд
Вилла с балконом, с видом на море, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
Botanica Foresta - это крупнейший проект дома и вилл, состоящий из 49 стильных единиц. Ро…
€948,191
Вилла с балконом, с видом на море, с видом на горы в Пхукет, Таиланд
Вилла с балконом, с видом на море, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
Allthai Village - новый проект, включающий 60 роскошных вилл с 2-4 спальнями, расположенный …
€853,372
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Пхукет, Таиланд
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 566 м²
Добро пожаловать в райский уголок на земле! Откройте для себя наши шикарные виллы где криста…
€700,000
Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Пхукет, Таиланд
Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 399 м²
Добро пожаловать в райский уголок на земле! Откройте для себя наши шикарные виллы где криста…
€420,000
Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Пхукет, Таиланд
Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 208 м²
Проект состоит из двухэтажных вилл, жилой площадью 208 м.кв. Проект выполнен в японском стил…
€217,600
Вилла 1 спальня с балконом, с видом на море, с видом на горы в Пхукет, Таиланд
Вилла 1 спальня с балконом, с видом на море, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 287 м²
Добро пожаловать в мир вил, где сливаются роскошь, комфорт и непревзойденная красота. Наш…
€132,300
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью в Пхукет, Таиланд
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 312 м²
RESALE. Price reduced from THB25 Million. On a gentle slope just off the main road and withi…
Цена по запросу
Вилла с балконом, с мебелью, с кондиционером в Пхукет, Таиланд
Вилла с балконом, с мебелью, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
Площадь 473 м²
Количество этажей 4
Aqua Villas Rawai - это новый проект с потрясающим видом на море, расположенный всего в 150 …
€709,581
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Пхукет, Таиланд
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Пхукет, Таиланд
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 804 м²
Количество этажей 2
Kokomo Beach House - это комплекс новых супер-роскошных вилл с бассейном на Пхукете, располо…
€3,61 млн

Параметры недвижимости в Провинция Пхукет, Таиланд

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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