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Виллы с видом на море в Пхукете, Таиланд

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Пхукет
8
Чонг Тале
663
Си Сунтон
242
Равай
228
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16 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Са Кху, Таиланд
Вилла 5 комнат
Са Кху, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
Люксовая вилла с панорамным видом на море и инфинити-бассейном в 600 м до пляжа Найтон🌴 О…
$2,02 млн
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Вилла 3 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
🏡 Роскошная вилла в престижном поместье Layan Hills - Super Views & Prime LocationОткройте д…
Цена по запросу
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Вилла 6 комнат в Камала, Таиланд
Вилла 6 комнат
Камала, Таиланд
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 4 920 м²
Baan Banyan — роскошная вилла с панорамным видом на море на мысе Камала, Millionaire’s Mile …
$15,00 млн
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DD CO DEDD CO DE
Вилла 4 комнаты в Пхукет, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 318 м²
Количество этажей 3
Современная трехэтажная вилла с панорамным видом на море. Эта тропическая вилла находится…
$701,664
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Undersun Estate
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Вилла 6 комнат в Тхаланг, Таиланд
Вилла 6 комнат
Тхаланг, Таиланд
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 650 м²
Количество этажей 2
Канопи Холмы Приватный закрытый комплекс из 9 видовых, просторных и функциональных вилл, тщ…
$1,57 млн
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Billion Dollar Beauties
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Вилла 4 комнаты в Пхукет, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Двухэтажная вилла с инфинити-бассейном и панорамным видом на море за 35 млн бат!   При…
$1,07 млн
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Undersun Estate
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Вилла 4 комнаты в Тхаланг, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Тхаланг, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 399 м²
Количество этажей 2
Добро пожаловать в райский уголок на земле! Откройте для себя наши шикарные виллы где криста…
$420,000
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Atlas property
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Вилла в Пхукет, Таиланд
Вилла
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Особенность объекта: Роскошные виллы, местоположение которых позволит получать наиболее высо…
$305,000
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Вилла 6 комнат в Си Сунтон, Таиланд
Вилла 6 комнат
Си Сунтон, Таиланд
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 415 м²
Количество этажей 2
Престижный жилой комплекс новых вилл с бассейнами на Пхукет, Таиланд Современный комплекс п…
$964,959
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Вилла 4 комнаты в Тхаланг, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Тхаланг, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 399 м²
Количество этажей 1
Добро пожаловать в райский уголок на земле! Откройте для себя наши шикарные виллы где криста…
$461,727
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Atlas property
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Вилла 4 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 354 м²
Количество этажей 2
Группа Banyan Tree, получившая всемирное признание за эксклюзивные курорты с непревзойденны…
$3,50 млн
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Вилла 4 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 491 м²
Количество этажей 2
Группа Banyan Tree, получившая всемирное признание за эксклюзивные курорты с непревзойденны…
$4,20 млн
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Вилла в Choeng Thale, Таиланд
Вилла
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 431 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$885,540
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла 5 комнат в Кату, Таиланд
Вилла 5 комнат
Кату, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 406 м²
Количество этажей 2
Виллы с частными бассейнами, с видом на горы, море, озеро и сад, в центре Пхукета, Таиланд …
$707,655
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Вилла 4 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 285 м²
Количество этажей 2
Группа Banyan Tree, получившая всемирное признание за эксклюзивные курорты с непревзойденны…
$2,50 млн
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Вилла 4 комнаты в Ban Bang Thao, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 417 м²
Количество этажей 4
Закрытый комплекс таунхаусов с бассейнами в 50 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд Предлагаютс…
$2,57 млн
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Параметры недвижимости в Пхукете, Таиланд

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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