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Виллы с видом на горы в Пхукете, Таиланд

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Пхукет
8
Чонг Тале
663
Си Сунтон
242
Равай
228
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19 объектов найдено
Вилла 3 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
🏡 Роскошная вилла в престижном поместье Layan Hills - Super Views & Prime LocationОткройте д…
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 042 м²
Количество этажей 1
Приватная коллекция вилл на склоне холма в районе Лаян, Пхукет Среди зелёных холмов Лаяна…
$2,71 млн
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Вилла 5 комнат в Thalang, Таиланд
Вилла 5 комнат
Thalang, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
✦ BOTANICA FORESTA ✦ Готовая 4-спальная премиум-вилла  ★★★ ОДИН ИЗ САМЫХ БОЛЬШИХ И ЭКС…
$1,38 млн
НДС
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TekceTekce
Вилла 4 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 602 м²
Количество этажей 2
🏡 Zenithy Pool Villa — возможность перепродажи ✨ Завершенная 2-этажная вилла - готов к перее…
$691,354
НДС
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Вилла 5 комнат в Ban Bang Thao, Таиланд
Вилла 5 комнат
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
✦ CLOVER RESIDENCE PHASE 2 – Чернг Талай / Банг Тау ✦ Новая 4-спальная вилла с бассейном …
$1,14 млн
НДС
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Вилла 6 комнат в Камала, Таиланд
Вилла 6 комнат
Камала, Таиланд
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 4 920 м²
Baan Banyan — роскошная вилла с панорамным видом на море на мысе Камала, Millionaire’s Mile …
$15,00 млн
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Вилла 4 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 295 м²
Количество этажей 2
Готовая вилла с живописным видом на горы в 1 км от пляжа Лаян всего за 24.9 млн бат Совре…
$763,450
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Undersun Estate
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Вилла 5 комнат в Ban Bang Thao, Таиланд
Вилла 5 комнат
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
✦ CLOVER RESIDENCE PHASE 2 – Чернг Талай / Банг Тау ✦ Новая 4-спальная вилла с бассейном …
$1,12 млн
НДС
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Вилла 6 комнат в Тхаланг, Таиланд
Вилла 6 комнат
Тхаланг, Таиланд
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 650 м²
Количество этажей 2
Канопи Холмы Приватный закрытый комплекс из 9 видовых, просторных и функциональных вилл, тщ…
$1,57 млн
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Billion Dollar Beauties
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Вилла 4 комнаты в Тхаланг, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Тхаланг, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 399 м²
Количество этажей 2
Добро пожаловать в райский уголок на земле! Откройте для себя наши шикарные виллы где криста…
$420,000
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Atlas property
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Вилла в Choeng Thale, Таиланд
Вилла
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 1
Наши приемущества: команда дизайнеров с международными именами; уникальный современный тропи…
$1,27 млн
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Вилла в Пхукет, Таиланд
Вилла
Пхукет, Таиланд
Виллы премиум класса рядом с международной школой. Стильные виллы, которые прекрасно подо…
$791,047
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Агентство
Аталанта
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Вилла в Choeng Thale, Таиланд
Вилла
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 431 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$885,540
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла 5 комнат в Кату, Таиланд
Вилла 5 комнат
Кату, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 406 м²
Количество этажей 2
Виллы с частными бассейнами, с видом на горы, море, озеро и сад, в центре Пхукета, Таиланд …
$707,655
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Вилла в Choeng Thale, Таиланд
Вилла
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 372 м²
Количество этажей 1
Наши приемущества: команда дизайнеров с международными именами; уникальный современный тропи…
$903,405
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Вилла в Choeng Thale, Таиланд
Вилла
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 1
$1,27 млн
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Вилла в Choeng Thale, Таиланд
Вилла
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
Наши приемущества: команда дизайнеров с международными именами; уникальный современный тропи…
$903,405
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Вилла в Пхукет, Таиланд
Вилла
Пхукет, Таиланд
Виллы в эко-локации с встроенной системой "умный дом" Виллы в эко-локации с встроенной си…
$612,601
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Агентство
Аталанта
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Вилла 4 комнаты в Ban Bang Thao, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 417 м²
Количество этажей 4
Закрытый комплекс таунхаусов с бассейнами в 50 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд Предлагаютс…
$2,57 млн
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Параметры недвижимости в Пхукете, Таиланд

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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