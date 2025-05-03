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Виллы с гаражом в Пхукете, Таиланд

Пхукет
9
Чонг Тале
722
Равай
357
Си Сунтон
212
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8 объектов найдено
Вилла в Кату, Таиланд
Вилла
Кату, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
? Продается вилла с бассейном! Представляем двухэтажную виллу с бассейном в охраняемом ко…
$542,131
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Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
? Вилла Suksan в продаже! Тайская Балийская вилла с 2 спальнями и бассейном между Чалонго…
$328,241
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Вилла в Си Сунтон, Таиланд
Вилла
Си Сунтон, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 527 м²
? Роскошная вилла с 4 спальнями и бассейном в комплексе Botanica Modern Loft I Откройте д…
$1,02 млн
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Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Роскошная и светлая вилла с бассейном недалеко от набережной Равай - настоящий жемчужина. Ра…
$614,988
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Вилла в Ban Bang Ku, Таиланд
Вилла
Ban Bang Ku, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Отличный дом для вашей семьи Добро пожаловать в этот роскошный дом, где каждая деталь соз…
$410,714
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Вилла в Кату, Таиланд
Вилла
Кату, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Представляем вашему вниманию новую виллу с бассейном, расположенную в прекрасной локации ряд…
$1,24 млн
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Вилла 4 комнаты в Ban Nai Trok, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Ban Nai Trok, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 339 м²
Количество этажей 2
ВИЛЛЫ НА ПХУКЕТЕ ДЛЯ ЖИЗНИ И ИНВЕСТИЦИЙ! Комплекс из 35 вилл в стиле модерн с бассейном, …
$467,243
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Агентство
Phuket Vas Capital Co.,Ltd
Языки общения
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Вилла в Си Сунтон, Таиланд
Вилла
Си Сунтон, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Откройте для себя эту просторную виллу, удобно расположенную недалеко от аквапарка Blue Tree…
$437,044
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Параметры недвижимости в Пхукете, Таиланд

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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