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Realting.com
Таиланд
Жилая
Провинция Пхукет
Виллы
Виллы с бассейном в Провинция Пхукет, Таиланд
Пхукет
1186
Кату
8
Вилла
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13 объектов найдено
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Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Пхукет, Таиланд
3
4
400 м²
RESALE. Пура Вида. Простая жизнь. Чистая Жизнь. Чистая Жизнь. Закрой глаза. Представьте себе…
Цена по запросу
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, новое здание, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
4
4
96 550 м²
С видом на пляж Лайан и великолепным видом на склон холма, резко расположенный на одной из с…
€1,16 млн
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Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, новое здание
Пхукет, Таиланд
4
4
34 350 м²
ПЕРЕПРОДАЖА. Цена снижена с THB 34M до THB 26M! Интимный бутик-курорт предлагает элегантно о…
€664,929
Рекомендовать
Вилла 1 спальня с балконом, с мебелью, новое здание
Пхукет, Таиланд
1
1
42 м²
Великолепные виды на океан перед вами и величественные горы позади. Расположенный в охраняем…
€144,487
Рекомендовать
Вилла 3 спальни новое здание, с кондиционером, с видом на море
Ban Tha Pak Waeng, Таиланд
3
4
220 м²
Этот комплекс вилл, добросовестно рассчитанный на бескомпромиссную 5-звездочную роскошь, ст…
€487,786
Рекомендовать
Вилла 2 спальни новое здание, с кондиционером, с видом на море
Ban Tha Pak Waeng, Таиланд
2
3
148 м²
Этот комплекс вилл, добросовестно рассчитанный на бескомпромиссную 5-звездочную роскошь, ст…
€333,748
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, новое здание
Пхукет, Таиланд
3
3
184 м²
RESALE. Вдохновленный японской Философией Дзэн минималистского и мирного проживания, эта …
€616,150
Рекомендовать
Вилла 1 спальня с балконом, с мебелью, новое здание
Пхукет, Таиланд
1
2
117 м²
ЦЕНА НА ПРОДВИЖЕНИЕ ПЕРЕД ЗАПУСКОМ! Стильные виллы с бассейном привлекают больше гостей, …
€210,518
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Пхукет, Таиланд
3
4
39 610 м²
Ваш частный роскошный рай, окруженный пышными тропическими джунглями несравнимыми представл…
€526,295
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, новое здание
Пхукет, Таиланд
3
4
300 м²
Расположенный на наклонах нетронутого тропического леса в Кароне, Вы можете испытать красот…
€972,362
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, новое здание, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
3
3
238 м²
Потрясающий пляж Камала находится всего в 10 минутах ходьбы, а магазины и рестораны находят…
€526,295
Рекомендовать
Вилла 5 спален с парковкой, с балконом, с мебелью
Пхукет, Таиланд
5
5
728 м²
просто ошеломляющая океанская передняя исключительная собственность. С невероятным океаном …
€5,10 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, новое здание, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
3
4
338 м²
Роскошные виллы с бассейном расположены в Cherngtalay, всего 10 минут езды на пляж Bangtao,…
€577,641
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Параметры недвижимости в Провинция Пхукет, Таиланд
с видом на море
с видом на горы
недорогая
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