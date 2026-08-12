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Виллы возле озера в Пхукете, Таиланд

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Пхукет
8
Чонг Тале
663
Си Сунтон
242
Равай
228
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5 объектов найдено
Вилла 6 комнат в Чонг Тале, Таиланд
Вилла 6 комнат
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 300 м²
Количество этажей 2
Предлагaeм виллу в пpеcтижной курортнoй зонe Lаguna / Bаng Tao, в закpытoм жилoм cooбществе …
$4,17 млн
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Вилла 4 комнаты в Пхукет, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 684 м²
Количество этажей 1
Продается шикарная вилла с дизайнерским ремонтом площадью 684 кв.м. Вилла находится в отличн…
$2,15 млн
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Вилла 4 комнаты в Пхукет, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 735 м²
Количество этажей 1
Продается красивая вилла с дизайнерским ремонтом площадью 735 кв.м. Вилла находится в отличн…
$1,69 млн
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Вилла 5 комнат в Кату, Таиланд
Вилла 5 комнат
Кату, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 406 м²
Количество этажей 2
Виллы с частными бассейнами, с видом на горы, море, озеро и сад, в центре Пхукета, Таиланд …
$707,655
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Вилла 4 комнаты в Пхукет, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 705 м²
Количество этажей 1
Продается роскошная вилла с дизайнерским ремонтом площадью 705 кв.м. Вилла находится в отлич…
$2,08 млн
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Параметры недвижимости в Пхукете, Таиланд

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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