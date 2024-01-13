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LAYAN VERDE

Пхукет, Таиланд
Цена по запросу
;
5 1
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О комплексе

Самодостаточный мини-город LAYAN VERDE — уникальный проект на Пхукете, который включает в себя собственный торговый центр прямо на территории. Теперь ваш образ жизни будет еще комфортнее — экономьте время, делая покупки в шаговой доступности.

Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Год сдачи
Год сдачи
2027
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Местонахождение новостройки
Пхукет, Таиланд

Видеообзор жилой квартал LAYAN VERDE

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LAYAN VERDE
Пхукет, Таиланд
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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ADM Platinum Bay by Wyndham - это cовременный роскошный кондоминиум, состоящий из 432 квартир на 4 этажах и разработанный New World ADM Platinum. Комплекс полностью меблирован и располагает великолепным декором со всеми удобствами на месте. Типы квартир варьируются от студий до квартир с 1 спальней. Благодаря отличному архитектурному дизайну жители могут наслаждаться панорамным видом на море из каждой квартиры! Проект расположен по адресу: 71/92, Kamala , Kathu , Phuket, в самом сердце популярного закатного побережья острова на пляже Камала. Камала является местом нескольких самых эксклюзивных курортов острова, от роскошных отелей до курортов для семейного отдыха, расположенных вдоль береговой линии. До пляжа легко добраться из аэропорта Пхукета, всего в 35 минутах езды, а другие туристические направления находятся поблизости. В районе прекрасная инфраструктура - в пешей доступности лучшие магазины и рестораны, рынок, торговые центры и огромный выбор развлечений. ADM Platinum Bay является идеальным местом для покупателей, желающих максимально использовать курортный образ жизни Пхукета. ПРЕИМУЩЕСТВА: - Лобби - Бассейн на крыше - Бассейн с водопадом - Джакузи - Сауна - Детский бассейн -Скай-бар - Фитнес-центр - Спа - Студия йоги - Сад на крыше - Ресторан - Парковка - Охрана 24/7 - Видеонаблюдение 24/7 Позвоните нам, и мы с удовольствием расскажем о самых выгодных объектах недвижимости Таиланда! Бесплатно Вас проконсультируем!
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DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
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TRANIO
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