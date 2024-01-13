LAYAN VERDE

Пхукет, Таиланд

Laguna Lakeside - это премиальный комплекс на лучшем курорте Азии, расположенный в Чонгтале, Пхукет. Комплекс состоит из 114 квартир на 7 этажах и был разработан Laguna Property. Квартиры с одной и двумя спальнями в проекте представляют собой элегантные и стильные резиденции, созданные с учетом самых высоких стандартов качества и комфорта. Все апартаменты состоят из главной спальни, ванной комнаты с душевой кабиной, отдельных балконов, гостиной, столовой и кухни. Апартаменты сдаются с чистовой отделкой, установленной сантехникой и кондиционерами. В каждой квартире использованы только лучшие материалы и отделочные работы, чтобы обеспечить исключительный уровень роскоши и удобства. Просторные и светлые интерьеры создают атмосферу уюта и спокойствия, а большие окна позволяют наслаждаться захватывающими видами на озера! Удачное расположение обеспечивает комфортное проживание и высокий арендный потенциал. Удобства: - Общий бассейн - Общественный сад - Фитнес - Общий тренажерный зал - Охрана 24/7 - Видеонаблюдение 24/7 - Бассейн - Лифт - Кабельное телевидение - Парковка ТОПОВАЯ ЛОКАЦИЯ - ВСЕ РЯДОМ! Пешком или на шаттл бассе: До пляжа Бангтао: 1,2 км пешком 15 минут или на шаттл бассе 5 мин. Рядом с комплексом, в 7 минутах ходьбы вы можете закупить свежие фрукты и овощи на рынке, найти все самое вкусненькое в магазинах европейского формата Villa Market или Central Food, где представлен широкий выбор вин, сыров, колбас, молочной продукции. Вечерний променад в Porte De Phuket - 10 минут пешком. И, конечно, тут рай для модниц с магазинами с одежды, купальников и аксессуаров. В пешей доступности огромный выбор ресторанов, кафе, массажных салонов, тренажёрный зал, прокат велосипедов! Госпиталь - 10 мин пешком. Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости в Таиланде. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!