LAYAN VERDE

Laguna Lakeside - это премиальный комплекс на лучшем курорте Азии, расположенный в Чонгтале, Пхукет.
Комплекс состоит из 114 квартир на 7 этажах и был разработан Laguna Property.
Квартиры с одной и двумя спальнями в проекте представляют собой элегантные и стильные резиденции, созданные с учетом самых высоких стандартов качества и комфорта.
Все апартаменты состоят из главной спальни, ванной комнаты с душевой кабиной, отдельных балконов, гостиной, столовой и кухни. Апартаменты сдаются с чистовой отделкой, установленной сантехникой и кондиционерами.
В каждой квартире использованы только лучшие материалы и отделочные работы, чтобы обеспечить исключительный уровень роскоши и удобства.
Просторные и светлые интерьеры создают атмосферу уюта и спокойствия, а большие окна позволяют наслаждаться захватывающими видами на озера!
Удачное расположение обеспечивает комфортное проживание и высокий арендный потенциал.
Удобства:
- Общий бассейн
- Общественный сад
- Фитнес
- Общий тренажерный зал
- Охрана 24/7
- Видеонаблюдение 24/7
- Бассейн
- Лифт
- Кабельное телевидение
- Парковка
ТОПОВАЯ ЛОКАЦИЯ - ВСЕ РЯДОМ! Пешком или на шаттл бассе:
До пляжа Бангтао: 1,2 км пешком 15 минут или на шаттл бассе 5 мин.
Рядом с комплексом, в 7 минутах ходьбы вы можете закупить свежие фрукты и овощи на рынке, найти все самое вкусненькое в магазинах европейского формата Villa Market или Central Food, где представлен широкий выбор вин, сыров, колбас, молочной продукции.
Вечерний променад в Porte De Phuket - 10 минут пешком.
И, конечно, тут рай для модниц с магазинами с одежды, купальников и аксессуаров.
В пешей доступности огромный выбор ресторанов, кафе, массажных салонов, тренажёрный зал, прокат велосипедов!
Госпиталь - 10 мин пешком.
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