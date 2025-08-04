  1. Realting.com
Жилой комплекс Melia Phuket Karon Residences

Карон, Таиланд
от
$208,272
;
12
Адрес
Параметры
Описание
Квартиры
Медиа
ID: 21951
ID новостройки на Realting
In CRM: 1006970000
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 11.12.2024

Местонахождение

  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Столичный ампхе Пхукет
  • Город
    Карон

Характеристики объекта

Параметры объекта

  Класс
    Класс
    Премиум-класс
  Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  Год сдачи
    Год сдачи
    2024
  Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ

О комплексе

Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*

Кому подходит:
Идеально подходит для тех, кто хочет наслаждаться роскошной жизнью с видом на море в одном из самых живописных мест Пхукета. Проект также будет интересен инвесторам благодаря программе аренды от Melia Hotels и высокой рентабельности.

О локации:
Melia Phuket Karon Residences расположен рядом с белоснежными пляжами Karon Beach на западном побережье Пхукета, Таиланд. Близость к основным туристическим и деловым центрам делает это место идеальным для как для проживания, так и для отдыха.

О проекте:
Проект включает в себя 15 эксклюзивных вилл с бассейнами и потрясающими видами на море. Виллы имеют по 3 спальни и располагаются на двух уровнях. Виллы предлагаются с участками земли с видом на море или улучшенными видами на море. Также доступна 10-летняя программа аренды, управляемая Melia Hotels and Resorts.

Удобства:
Бар, видеонаблюдение, фитнес-центр, сад, детская площадка, лобби, лаунж, парковка, ресторан, охрана, трансфер, SPA, бассейн, йога-зона

Инвестиционная привлекательность:
Возможность участия в 10-летней программе аренды от Melia Hotels, обеспечивающей стабильный доход. Ограниченное количество вилл повышает их ценность и инвестиционную привлекательность. Великолепные виды на море и престижное местоположение гарантируют высокий спрос среди арендаторов и покупателей.

ТОП-3 особенности:

  1. Эксклюзивные 3-спальные виллы с бассейнами и фантастическими видами на море.
  2. 10-летняя программа аренды от Melia Hotels and Resorts.
  3. Прямой вид на пляж Карон и престижное расположение.

Пишите по форме ниже или звоните, ответим на все Ваши вопросы!

*Билеты в подарок при покупке любой недвижимости с нами на острове Пхукет, ценой от 100 000 $

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 56.4
Цена за м², USD 3,849 – 4,760
Цена квартиры, USD 230,372 – 283,394
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 88.5
Цена за м², USD 3,632 – 5,357
Цена квартиры, USD 339,324 – 500,412

Местонахождение на карте

Карон, Таиланд

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Вы просматриваете
Жилой комплекс Melia Phuket Karon Residences
Карон, Таиланд
от
$208,272
Оставить заявку
Оставить заявку
Актуальные новости в Таиланде
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
04.08.2025
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
Рынок недвижимости Таиланда 2025: тенденции, цены, возможности для иностранцев
01.07.2025
Рынок недвижимости Таиланда 2025: тенденции, цены, возможности для иностранцев
Таиланд переходит на цифровые карты прибытия с 1 мая 2025: что нужно знать туристам
22.04.2025
Таиланд переходит на цифровые карты прибытия с 1 мая 2025: что нужно знать туристам
Ваш собственный кусочек рая: рассказываем об элитном ЖК, который строят в Паттайе
16.04.2025
Ваш собственный кусочек рая: рассказываем об элитном ЖК, который строят в Паттайе
Жизнь в Бангкоке: опыт переезда, адаптация и цены на жилье
07.03.2025
Жизнь в Бангкоке: опыт переезда, адаптация и цены на жилье
Сколько стоит жилье на Пхукете: анализ рынка от REALTING
04.03.2025
Сколько стоит жилье на Пхукете: анализ рынка от REALTING
Как оформить электронную визу в Таиланд в 2025 году: пошаговая инструкция
10.01.2025
Как оформить электронную визу в Таиланд в 2025 году: пошаговая инструкция
«Мне уже удалось перезимовать в Таиланде, на Бали и Шри-Ланке». Как подготовиться к своей первой зимовке и что учитывать при выборе локации
01.02.2024
«Мне уже удалось перезимовать в Таиланде, на Бали и Шри-Ланке». Как подготовиться к своей первой зимовке и что учитывать при выборе локации
