Жилой комплекс Melia Phuket Karon Residences

Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*

Кому подходит:

Идеально подходит для тех, кто хочет наслаждаться роскошной жизнью с видом на море в одном из самых живописных мест Пхукета. Проект также будет интересен инвесторам благодаря программе аренды от Melia Hotels и высокой рентабельности.

О локации:

Melia Phuket Karon Residences расположен рядом с белоснежными пляжами Karon Beach на западном побережье Пхукета, Таиланд. Близость к основным туристическим и деловым центрам делает это место идеальным для как для проживания, так и для отдыха.

О проекте:

Проект включает в себя 15 эксклюзивных вилл с бассейнами и потрясающими видами на море. Виллы имеют по 3 спальни и располагаются на двух уровнях. Виллы предлагаются с участками земли с видом на море или улучшенными видами на море. Также доступна 10-летняя программа аренды, управляемая Melia Hotels and Resorts.

Удобства:

Бар, видеонаблюдение, фитнес-центр, сад, детская площадка, лобби, лаунж, парковка, ресторан, охрана, трансфер, SPA, бассейн, йога-зона

Инвестиционная привлекательность:

Возможность участия в 10-летней программе аренды от Melia Hotels, обеспечивающей стабильный доход. Ограниченное количество вилл повышает их ценность и инвестиционную привлекательность. Великолепные виды на море и престижное местоположение гарантируют высокий спрос среди арендаторов и покупателей.

ТОП-3 особенности:

Эксклюзивные 3-спальные виллы с бассейнами и фантастическими видами на море. 10-летняя программа аренды от Melia Hotels and Resorts. Прямой вид на пляж Карон и престижное расположение.

Пишите по форме ниже или звоните, ответим на все Ваши вопросы!

*Билеты в подарок при покупке любой недвижимости с нами на острове Пхукет, ценой от 100 000 $