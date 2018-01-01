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Жилой комплекс с четырьмя бассейнами, террасой на крыше, тренажерным залом, 100 метров до пляжа Камала, Пхукет, Таиланд

Пхукет, Таиланд
от
€158,318
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10
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О комплексе

Проект в идеальном месте, всего в 100 метрах от пляжа Камала.

В комплексе 2 корпуса и квартиры с 1-2 спальнями, а также студии.

Апартаменты оформлены в теплых тонах, а роскошные ванны установлены в каждом номере.

Отель отличается уникальной красотой и 4 стильными бассейнами с джакузи.

Более того, изюминкой проекта является палуба на крыше двух зданий, соединенных мостом, где вы можете выбрать отдых в баре рядом с бассейном или позагорать и подышать свежим воздухом в большом саду на крыше. Кроме того, здесь есть рестораны, где можно прекрасно отдохнуть.

Расположение и объекты поблизости
  • Пляж Камала - 100 метров
  • Кафе Del Mar Phuket - 100 метров
  • Phuket Fantacy - 200 метров
  • Тайский банк - 1 км
  • Супермаркет Big C - 1,2 км
  • Пляж Сурин - 2,7 км
  • Пляж Банг Тао - 4 км
  • Villa Market - 7 км
  • Catch Beach Club - 7 км
  • Пляж Патонг - 10 км
  • Международный аэропорт Пхукета - 20 км
  • Старый город Пхукета - 21 км
  • Мыс Промтеп - 30 км
Местонахождение новостройки
Пхукет, Таиланд

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Жилой комплекс с четырьмя бассейнами, террасой на крыше, тренажерным залом, 100 метров до пляжа Камала, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€158,318
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