Жилой комплекс с четырьмя бассейнами, террасой на крыше, тренажерным залом, 100 метров до пляжа Камала, Пхукет, Таиланд

Пхукет, Таиланд

от €164,655

Полностью меблированные роскошные кондоминиумы, расположенные на Камале, в нескольких минутах ходьбы от пляжа Камала. Природный водопад внутри проекта. Прогулка проходит по дороге в небесный сад на вершине горы, откуда открывается вид на море и пляж Камала, и насладитесь свежей атмосферой. Комплекс состоит из 14 корпусов (лифт в каждом здании), большого общего сада, вестибюля, круглосуточной стойки регистрации, 2 общих бассейнов, клубного дома, комнаты отдыха, фитнес и спа-центра, ресторанов и баров, шаттла, автостоянки на 80 автомобилей, круглосуточной охраны с системой видеонаблюдения. Он предлагает 7 типов квартир: Тип А: 28 м2 с видом на сад или водопад Тип B/B+: 38 м2 с видом на сад, бассейн или море Тип C: 38 м2 с видом на сад, бассейн или море Тип D: 35,8 м2 с видом на море Тип E: 38 м2 с видом на сад, бассейн или море Тип F: 38 м2 с видом на сад, бассейн или море Преимущества 1 - гарантия аренды в размере 6% в течение первых 3 лет (доступно для номеров типа A, C) и (номера типа F на 1 этаже зданий 4 и 5) Бесплатный период проживания 30 дней в году Нет коммунальных платежей После завершения гарантий аренды будет предложен вариант пула аренды 50/50 на 7 лет (период бесплатного проживания 30 дней в году) 2 - Вариант арендного пула 50/50 на 10 лет (доступно для номеров типа B, B+ и D) Бесплатный период проживания 30 дней в году Коммунальная плата 60 бат/м2 3 - Вариант арендного пула 50/50 на 10 лет (доступно для номеров типа E и F) Гибкий вариант проживания Коммунальная плата 60 бат/м2 Расположение и объекты поблизости Камала - одно из популярных мест для семей и постоянных посетителей на Пхукете. Пляж Камала - объективно красивый песчаный пляж для любого тропического отдыха, который вы пожелаете, расположенный в центре западного побережья Пхукета. Спокойный пляж, спокойная непринужденная атмосфера, идеальные закаты, и он славится домами для отдыха знаменитостей вдоль «Мили миллионеров». Здесь также находится дворец тайской династии, поэтому залив Камала также известен как «Королевский залив». Камала является домом для нескольких самых эксклюзивных курортов острова, от роскошных отелей до курортов для семейного отдыха, расположенных вдоль береговой линии, а также множества ресторанов. До пляжа легко добраться из аэропорта Пхукета, всего в 35 минутах езды, а другие туристические направления находятся поблизости.