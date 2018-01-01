Utopia Karon

Пхукет, Таиланд

от €764,779

Сдача в: 2023

Зарубежная недвижимость от 40 000$. Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Комплекс Zenithy Luxe Villas расположен в популярном жилом районе Пасак в Чернг Талай. Этот новый этап успешного развития Zenithy будет состоять из 9 роскошных одноэтажных вилл. Оснащение виллы: Стильная вилла под уникальной геометрической крышей имеет 3 или 4 спальни, великолепную гостиную и столовую открытой планировки с высокими потолками, полностью оборудованную кухню с островом/барной стойкой и гостевую ванную комнату. Интерьер светлый благодаря потолку двойной высоты и стеклянным стенам. В спальне есть просторная гардеробная, ванная комната с отдельной ванной и душем и прямой выход на террасу у бассейна, в сад и к бассейну. Гостевая спальня также имеет прямой выход к бассейну, а остальные спальни можно найти в задней части виллы. Большой бассейн со встроенным джакузи окружен садами, площадкой у бассейна и просторной крытой террасой, где можно расслабиться в открытом лаундже или на удобных шезлонгах. Местоположение: Жилой комплекс Zenithy Luxe Villas находится в популярном жилом районе Пасак в Чернгталае, всего в 5 минутах езды на машине от торгового центра Boat Avenue, а также основных магазинов и ресторанов вблизи комплекса Laguna и вокруг него. До пляжей Банг Тао и Лаян можно доехать за 10 минут. До нескольких крупных торговых центров Таланга, таких, как Lotus и Makro, можно доехать за 15 минут. Международный аэропорт Пхукета находится примерно в 30 минутах езды на автомобиле. Звоните или пишите, расскажем все о самых выгодных проектах Тайланда! Подберём идеальную недвижимость именно для Вас!