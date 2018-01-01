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Utopia Karon

Пхукет, Таиланд
Цена по запросу
;
7
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О комплексе

Utopia Karon – это многоквартирный кондоминиум от австралийского застройщика Utopia Development, расположенный в 800 метрах от одного из самых красивых пляжей Пхукета – Карон. Рядом находятся многочисленные престижные отели и 5-звездочные курорты. А также вся необходимая туристическая инфраструктура необходимая для комфортного отдыха. Пляж Карон является самым длинным, но при этом самым тихим из больших, известных пляжей на юго-западном побережье Пхукета. Сегодня кондоминиумы в этом районе Пхукета пользуется возросшей популярностью и купить здесь квартиру, значит инвестировать в своё будущее.

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Огороженная территория
  • Паркинг
Параметры объекта
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Год сдачи
Год сдачи
2023
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
4
Местонахождение новостройки
Пхукет, Таиланд

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Utopia Karon
Пхукет, Таиланд
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Зарубежная недвижимость от 40 000$. Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Комплекс Zenithy Luxe Villas расположен в популярном жилом районе Пасак в Чернг Талай. Этот новый этап успешного развития Zenithy будет состоять из 9 роскошных одноэтажных вилл. Оснащение виллы: Стильная вилла под уникальной геометрической крышей имеет 3 или 4 спальни, великолепную гостиную и столовую открытой планировки с высокими потолками, полностью оборудованную кухню с островом/барной стойкой и гостевую ванную комнату. Интерьер светлый благодаря потолку двойной высоты и стеклянным стенам. В спальне есть просторная гардеробная, ванная комната с отдельной ванной и душем и прямой выход на террасу у бассейна, в сад и к бассейну. Гостевая спальня также имеет прямой выход к бассейну, а остальные спальни можно найти в задней части виллы. Большой бассейн со встроенным джакузи окружен садами, площадкой у бассейна и просторной крытой террасой, где можно расслабиться в открытом лаундже или на удобных шезлонгах. Местоположение: Жилой комплекс Zenithy Luxe Villas находится в популярном жилом районе Пасак в Чернгталае, всего в 5 минутах езды на машине от торгового центра Boat Avenue, а также основных магазинов и ресторанов вблизи комплекса Laguna и вокруг него. До пляжей Банг Тао и Лаян можно доехать за 10 минут. До нескольких крупных торговых центров Таланга, таких, как Lotus и Makro, можно доехать за 15 минут. Международный аэропорт Пхукета находится примерно в 30 минутах езды на автомобиле. Звоните или пишите, расскажем все о самых выгодных проектах Тайланда! Подберём идеальную недвижимость именно для Вас!
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Предлагаю Вам купить квартиру на этапе строительства в уникальном кoмплексе The One Naiharn, pacположенном в развитом районе, в 900 м от пляжа Naiharn — самый красивый пляж на о.Пхукет по версии Tripadvisor. Кондоминиум расположен на Юге острова, что является самым привлекательным районом для инвестиций в недвижимость! Кондоминиум премиум-класса с 5-звездочным сервисом от управляющей компании Burasari и прекрасным видом, расположенный в самом сердце района Най Харн. Вы можете приобрести квартиру в качестве инвестиции или для жизни!  Доходность от 7% до 15 % годовых в твердой валюте. Или прибавка к стоимости 30%-40% на продаже готового объекта. 213 уникальных квартир и 15 типов планировок. Срок сдачи — 4 квартал 2024 года. В комплексе осталось 69 уникальных квартир. В продаже имеютcя квартиры площадью от 26,8 до 80 кв.м. Квартиры продаются с дизайнерским, качественным ремонтом, как на видео и фото. КВАРТИРА ОБОРУДОВАНА ВСЕМ НЕОБХОДИМЫМ: 🔸 Кухня - гостиная: Готовая кухня с электроплитой, вытяжкой и холодильником, с обеденным столом и стульями, комфортным диваном, телевизором и сплит системой. 🔸 Спальня: С кроватью и ортопедическим матрасом, двумя прикроватными тумбами и встроенным гардеробом. 🔸 Ванная комната: Установлена качественная сантехника. *Данный ремонт устанавливается застройщиком по договору купли-продажи. *Вся мебель, техника и сантехника от ведущих итальянских брендов. ✅ ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПЛЕКСА: 🔺 Ресепшн 🔺 Фитнес зал 🔺 Сауна 🔺 Ледяной бассейн 🔺 SPA от компании Бурасари с отдельными комнатами 🔺 Детский клуб, игровая зона 🔺 Детский бассейн 🔺 Зона для загара 🔺 2 общих бассейна и 1 детский 🔺 Современное лобби 🔺 24-часовая охрана, видеонаблюдение 🔺 Комната первой помощи 💵Предоставляется очень комфортная БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА на весь срок строительства❗ 🔷 РОСТ ЦЕНЫ на объект при окончании строительства: 30-40%  🔷 Доходность от аренды через управляющую компанию в среднем за год: 8-10% ✅ ИНФРАСТРУКТУРА: 🔸 6 минут езды до торговых центров Lotus и Makro. 🔸 10 минут пешком до пляжей Най Харн и Раваи.  🔸 12 минут до Парка Равай, рынка морепродуктов и набережной. 🔸 15 минут до пляжей Ката и Карон. 🔸 20 минут до торгового центра Central Festival.  
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