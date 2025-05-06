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Продажа домов с садом в Валенсии, Испания

el Camp de Turia
30
la Ribera Baixa
25
lHorta Nord
24
Cullera
22
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374 объекта найдено
Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Новые бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас с 2 общими бассейнами Средиземноморский стиль жизни в…
$282,004
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Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Новые бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас с 2 общими бассейнами Средиземноморский стиль жизни в…
$214,296
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Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Современный Новый Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, площадь 92 м2 - AGI115749 3 спальни, 2 ва…
$271,133
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 101 м²
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 101 m2.Plot size: 182 m2.Orientation - south.The Villa is situa…
$393,678
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Таунхаус в Торревьеха, Испания
Таунхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 210 м²
Дуплекс с бассейном, 4 спальни и 1 ванной комнаты, террасы 240 м2. На юг, недалеко от моря и…
$226,092
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Таунхаус в Denia, Испания
Таунхаус
Denia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Продается бунгало - одноэтажный дом с 2 отдельными входами - расположен в тихом жилом районе…
$243,465
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Вилла в Rojales, Испания
Вилла
Rojales, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Красивая вилла в Сьюдад Кесада, Коста Бланка, Испания - AT115122 3 спальни, 2 ванные комнаты…
$539,121
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Вилла в Castello de Rugat, Испания
Вилла
Castello de Rugat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 413 м²
Каменный дом с винным погребом и видом на горы расположен в районе Marxillent Кастелло-де-Ру…
$63,984
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Бунгало в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
НОВОЕ ЖИЛЬЕ ДЛЯ КВАРТИРЫ БУНГАЛО В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Недавно построенный жилой район с апа…
$200,145
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Вилла в lAlfas del Pi, Испания
Вилла
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Cовременный дом в тихом районе города Альбир.  Участок с бассейном, летней кухней, открытой …
$683,220
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Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
VIP Class House в Сан-Мигель-де-Салинас, Коста Бланка - AGI6099 3 спальни, 2 ванные комнаты.…
$568,409
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Таунхаус в Торревьеха, Испания
Таунхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Дом распределен на два этажа и предлагает нам 3 спальни, 2 ванные комнаты, просторную гостин…
$205,942
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Бунгало в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Бунгало на верхнем этаже — расположено в Пилар-де-ла-Орадада. В месте, где можно найт…
$199,176
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 101 м²
Красивая вилла в Сьюдад-Кесаде, 3 спальни - AGI8576 3 спальни, 3 ванные комнаты. Площадь: 10…
$413,236
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Вилла в lAlfas del Pi, Испания
Вилла
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 315 м²
Великолепная вилла с стиле модерн, с дизайнерским ремонтом.Общая площадь виллы - 315 кв.м, 3…
$900,115
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Вилла в Teulada, Испания
Вилла
Teulada, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 559 м²
Вилла в Морайра, Коста Бланка - SP118708 4 спальни, 6 ванных комнат. Площадь ковра: 559 m2.P…
$2,36 млн
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Вилла в Bigastro, Испания
Вилла
Bigastro, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 129 м²
Новый дом в Бигастро, Коста Бланка, Испания - SUN8188 3 спальни, 3 ванные комнаты. Площадь к…
$274,984
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Премиум-класс Бунгало в Torrevieha, Испания - AGI115466 3 спальни, 2 ванные комнаты. Коврова…
$227,255
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Таунхаус в Orihuela, Испания
Таунхаус
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Двухквартирный дом с 3 спальнями и 1 ванной комнатой на продажу предлагает прекрасную возмож…
$145,345
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Вилла в Gandia, Испания
Вилла
Gandia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 215 м²
В городской урбанизации между центром города и пляжем Гандии (Playa de Gandia) продаётся шик…
$319,595
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Вилла в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 151 m2.Plot size: 211 m2.New Build.There is private pool, оpen…
$375,344
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Таунхаус в Orihuela, Испания
Таунхаус
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Таунхаус на трех этажах с садом в Plan Parcial Citrus. Он имеет 3 спальни, 2 ванные комнаты,…
$166,878
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Современный Бунгало в Torrevieha, Коста Бланка, Испания - AGI115470 3 спальни, 2 ванные комн…
$205,560
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Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Современный Новый Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, Коста-Бланка - AGI5770 3 спальни, 2 ванны…
$303,676
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Дом 2 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Дом 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
$168,336
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Вилла в lAlfas del Pi, Испания
Вилла
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Этот современный элитный особняк, окруженный красивой природой, станет раем для вашей семьи …
$1,08 млн
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Таунхаус в Orihuela, Испания
Таунхаус
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Продается двухквартирный дом с 3 спальнями, большим частным садом, парковочным местом и соля…
$166,770
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Таунхаус в Бенидорм, Испания
Таунхаус
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Жилой комплекс состоит из 39 смежных 2/ 3/ 4 комнатных домов.  Новый продукт в котором сочет…
$214,726
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Дом 2 спальни в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Дом 2 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
$291,790
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Вилла в Xabia Javea, Испания
Вилла
Xabia Javea, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 335 м²
Роскошная новая вилла в Хавее площадью 335 м2.  Расположена в долине Pinomar с видом на море…
$1,30 млн
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Типы недвижимости в Валенсии

виллы
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Параметры недвижимости в Валенсии, Испания

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