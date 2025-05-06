Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Валенсия
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Бассейн

Продажа домов с бассейном в Валенсии, Испания

el Camp de Turia
30
la Ribera Baixa
25
lHorta Nord
24
Cullera
22
Показать больше
91 объект найдено
Шале в Годелья, Испания
Шале
Годелья, Испания
Площадь 138 м²
Из всех областей, окружающих Валенсию, очень немногие имеют нетронутое пространство, где сре…
$636,757
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Inmobiliaria Casamayor
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Вилла в Валенсия, Испания
Вилла
Валенсия, Испания
Площадь 283 м²
Современные виллы, расположенные в живописном анклаве между Сьерра-де-Кортина и Средиземным …
$1,03 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский, Українська
Шале в Годелья, Испания
Шале
Годелья, Испания
Площадь 141 м²
Из всех областей, окружающих Валенсию, очень немногие имеют нетронутое пространство, где сре…
$733,408
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Inmobiliaria Casamayor
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Бунгало в Busot, Испания
Бунгало
Busot, Испания
Площадь 160 м²
The highs of Alicante is located in a natural environment, at the foot of the Sierra del Cab…
$373,293
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Inmobiliaria Casamayor
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Шале в Годелья, Испания
Шале
Годелья, Испания
Площадь 141 м²
Из всех областей, окружающих Валенсию, очень немногие имеют нетронутое пространство, где сре…
$739,093
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Inmobiliaria Casamayor
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Вилла в Rojales, Испания
Вилла
Rojales, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 306 м²
Роскошные виллы в Рохалесе, Коста Бланка, Аликанте 3 дома с спальнями, 3 ванные комнаты и го…
$610,654
Оставить заявку
Вилла в Валенсия, Испания
Вилла
Валенсия, Испания
Площадь 192 м²
Новый жилой комплекс класса люкс, расположенный в привилегированном районе города Финестрат,…
$866,813
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский, Українська
Шале в Sant Joan dAlacant, Испания
Шале
Sant Joan dAlacant, Испания
Площадь 336 м²
Casamayor представляет это впечатляющее поместье с участком площадью 5138 квадратных метров …
$1,43 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Inmobiliaria Casamayor
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Вилла в Валенсия, Испания
Вилла
Валенсия, Испания
Площадь 167 м²
Великолепная вилла в престижном жилом комплексе Sierra Cortina, Finestrat, создана для того,…
$583,730
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский, Українська
Вилла в Валенсия, Испания
Вилла
Валенсия, Испания
Площадь 332 м²
Роскошная вилла в современном стиле, расположенная в районе Лас Колинас Гольф, предлагает ун…
$2,44 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский, Українська
Вилла в Polop, Испания
Вилла
Polop, Испания
Площадь 158 м²
Окруженный соснами и охраняемый горой Понойг, отель Polop Hills предлагает вам идеальное соч…
$673,133
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Inmobiliaria Casamayor
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Вилла в Polop, Испания
Вилла
Polop, Испания
Площадь 138 м²
Окруженный соснами и охраняемый горой Понойг, отель Polop Hills предлагает вам идеальное соч…
$678,790
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Inmobiliaria Casamayor
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Дом в Altea, Испания
Дом
Altea, Испания
$474,080
Оставить заявку
Шале в Аликанте, Испания
Шале
Аликанте, Испания
Площадь 370 м²
Недвижимость состоит из трех разных частей: 7 спален, 3 кухонь, 5 ванных комнат и 1 туалета,…
$627,059
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Inmobiliaria Casamayor
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Дом 4 комнаты в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Дом 4 комнаты
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Количество этажей 3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$620,995
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Pilar de la Horadada, Испания
Дом 4 комнаты
Pilar de la Horadada, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$475,987
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Таунхаус в el Campello, Испания
Таунхаус
el Campello, Испания
Площадь 229 м²
Красивый таунхаус на продажу в Кампельо. Представляем этот красивый 4-этажный таунхаус, …
$345,635
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Inmobiliaria Casamayor
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Таунхаус в Валенсия, Испания
Таунхаус
Валенсия, Испания
Площадь 176 м²
Представляем новый просторный таунхаус с 3 спальнями и 3 ванными комнатами в районе Balcón d…
$384,332
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский, Українська
Шале в Mutxamel, Испания
Шале
Mutxamel, Испания
Площадь 480 м²
Недвижимость Casamayor представляет вам эту великолепную виллу на продажу в Мухамиле, котора…
$938,993
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Inmobiliaria Casamayor
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Вилла в Валенсия, Испания
Вилла
Валенсия, Испания
Площадь 245 м²
Просторная вилла, расположена на участке площадью 300 м², отличается комфортом и уютом. С ча…
$649,851
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский, Українська
Вилла в Sant Joan dAlacant, Испания
Вилла
Sant Joan dAlacant, Испания
Площадь 251 м²
Продается вилла в Ла Фонте, участок 372 м2, общая площадь 250,46 м2 и внутренняя жилая площа…
$710,936
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Inmobiliaria Casamayor
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Вилла 3 комнаты в Polop, Испания
Вилла 3 комнаты
Polop, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 222 м²
Количество этажей 1
Полоп — это уютный городок у подножия гор, идеально подходящий для спокойной жизни на природ…
$443,524
Оставить заявку
Вилла в Mutxamel, Испания
Вилла
Mutxamel, Испания
Площадь 239 м²
Добро пожаловать в мир эксклюзивности и комфорта в наших виллах, окруженных услугами. Погруз…
$625,387
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Inmobiliaria Casamayor
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Таунхаус в Валенсия, Испания
Таунхаус
Валенсия, Испания
Площадь 573 м²
Великолепный таунхаус в Кабо-де-лас-Уэртас — идеальное сочетание комфорта, роскоши и уединен…
$1,23 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский, Українська
Вилла в Валенсия, Испания
Вилла
Валенсия, Испания
Площадь 1 821 м²
Роскошная вилла, расположенная в престижном районе Altea Hills на побережье Коста Бланка, ол…
$6,10 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский, Українська
Вилла в Валенсия, Испания
Вилла
Валенсия, Испания
Площадь 158 м²
Эксклюзивная современная вилла в элитном комплексе, расположенном в Ориуэла Коста, Аликанте,…
$929,835
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский, Українська
Дом 5 комнат в Торревьеха, Испания
Дом 5 комнат
Торревьеха, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$293,396
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла в Валенсия, Испания
Вилла
Валенсия, Испания
Площадь 133 м²
Эта прекрасная вилла идеально сочетает в себе комфорт современной жизни и очарование тихого …
$474,216
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский, Українська
Вилла в Denia, Испания
Вилла
Denia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 211 м²
Villa for sale in Denia, Costa Blanca The house is located in a residential area at the foot…
$871,272
Оставить заявку
Вилла в Валенсия, Испания
Вилла
Валенсия, Испания
Площадь 315 м²
Роскошная вилла в Финестрате воплощает собой идеальный баланс между природой, современным ди…
$1,08 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский, Українська

Типы недвижимости в Валенсии

виллы
шале
таунхаусы

Параметры недвижимости в Валенсии, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти