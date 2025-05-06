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Продажа домов с террасой в Валенсии, Испания

el Camp de Turia
30
la Ribera Baixa
25
lHorta Nord
24
Cullera
22
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1 099 объектов найдено
Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Шале с 2 спальнями в Лос-Альтос
$276,474
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Бунгало в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Бунгало с 2 спальнями на первом этаже в Пилар де ла Орадада . Бунгало с 2 спальнями на перво…
$276,474
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Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 131 м²
Вилла с 3 спальнями и видом на поле для гольфа Villamartín. Вилла в средиземноморском стиле …
$394,963
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Вилла в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
$388,393
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Вилла в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 469 м²
Modern villa in Cumbres del Sol, Costa Blanca A serene and welcoming aesthetic, which combin…
$2,19 млн
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 101 м²
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 101 m2.Plot size: 182 m2.Orientation - south.The Villa is situa…
$393,678
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Дом 4 спальни в Эльче, Испания
Дом 4 спальни
Эльче, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Загородный дом с 4 спальнями в Кревилленте и участком 7000 м2. Финка под ремонт в Кревиллент…
$728,919
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Таунхаус в Гуардамар, Испания
Таунхаус
Гуардамар, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Рядный дом 142 квадратных метров с 4-мя спальнями и 2 ванными комнатами. отдельная кухня с в…
$316,529
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Таунхаус в Торревьеха, Испания
Таунхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 210 м²
Дуплекс с бассейном, 4 спальни и 1 ванной комнаты, террасы 240 м2. На юг, недалеко от моря и…
$226,092
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Таунхаус в Denia, Испания
Таунхаус
Denia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Продается бунгало - одноэтажный дом с 2 отдельными входами - расположен в тихом жилом районе…
$243,465
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Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 389 м²
Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Аликанте. Они имеют 3 спальни и 3 ванные комнаты, кухню, сад …
$779,674
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Вилла в Rojales, Испания
Вилла
Rojales, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Красивая вилла в Сьюдад Кесада, Коста Бланка, Испания - AT115122 3 спальни, 2 ванные комнаты…
$539,121
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Таунхаус в Торревьеха, Испания
Таунхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Трехэтажный таунхаус на продажу недалеко от пляжа Ла Мата в Торребланке, Торревьеха . На пер…
$215,218
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 191 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 191 m2.Solarium: 79 m2, useful area: 112 m2.New Build.There is …
$253,114
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Вилла в Algorfa, Испания
Вилла
Algorfa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Villas for sale in La Finca Golf, Algorfa, Costa Blanca These homes will form a complex made…
$632,463
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Вилла в Xabia Javea, Испания
Вилла
Xabia Javea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 420 м²
Luxury villa for sale in Jávea, Costa Blanca The main house revolves around the spacious kit…
$1,61 млн
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Шале 3 спальни в Entrenaranjos, Испания
Шале 3 спальни
Entrenaranjos, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Виллы с 2 или 3 спальнями с участком в 200 м2. На участке, как дополнительная опция можно ус…
$267,416
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Вилла в Altea, Испания
Вилла
Altea, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 760 м²
Luxury in Sierra Altea. From the heights of Sierra Altea, you have a spectacular view of t…
$6,09 млн
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Агентство
ART Real Estate Costa Blanca SL
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Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 162 м²
Виллы в Сьерра-Кортина, Финестрат, Коста Бланка Планировка каждого дома на его участке выбра…
$736,056
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Вилла в lAlfas del Pi, Испания
Вилла
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Cовременный дом в тихом районе города Альбир.  Участок с бассейном, летней кухней, открытой …
$683,220
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Вилла в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 418 м²
Недавно построенная роскошная вилла на продажу с панорамным видом на море и частным бассейно…
$2,51 млн
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Агентство
ART Real Estate Costa Blanca SL
Языки общения
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Вилла в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 613 м²
Вилла Brise del Mar расположена в жилом районе Кумбре дель Соль, в районе Джазминес. Этот жи…
$2,09 млн
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Бунгало на первом этаже на углу с террасой 35 м2 в Торребланке , Торревьеха. Бунгало находит…
$118,322
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Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
VIP Class House в Сан-Мигель-де-Салинас, Коста Бланка - AGI6099 3 спальни, 2 ванные комнаты.…
$568,409
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Вилла в Бенидорм, Испания
Вилла
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Villa for sale in Polop de la Marina, Alicante, Costa Blanca PLOT: 600m2 HOUSE: 150m2 built …
$708,795
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Бунгало в Orihuela, Испания
Бунгало
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 58 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ОРИХУЭЛА КОСТА Закрытый комплекс с 40 апартаментами с 2 и 3 спальнями…
$214,249
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Вилла в Los Montesinos, Испания
Вилла
Los Montesinos, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Villas in La Herrada, Los Montesinos, Costa Blanca A new development of 12 independent homes…
$401,287
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Вилла в Daya Nueva, Испания
Вилла
Daya Nueva, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Современная новая вилла с частным бассейном в Daya Nueva - PSS1111609 3 спальни, 2 ванные ко…
$284,205
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Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 195 м²
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 195 m2.Plot size: 189 m2.Private pool: 18 m2.New Build.There is…
$377,042
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Таунхаус в Торревьеха, Испания
Таунхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Дом распределен на два этажа и предлагает нам 3 спальни, 2 ванные комнаты, просторную гостин…
$205,942
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Типы недвижимости в Валенсии

виллы
шале
таунхаусы

Параметры недвижимости в Валенсии, Испания

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