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Продажа домов с гаражом в Валенсии, Испания

el Camp de Turia
30
la Ribera Baixa
25
lHorta Nord
24
Cullera
22
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440 объектов найдено
Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Шале с 2 спальнями в Лос-Альтос
$276,474
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Бунгало в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Бунгало с 2 спальнями на первом этаже в Пилар де ла Орадада . Бунгало с 2 спальнями на перво…
$276,474
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Вилла в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 469 м²
Modern villa in Cumbres del Sol, Costa Blanca A serene and welcoming aesthetic, which combin…
$2,19 млн
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Дом 4 спальни в Эльче, Испания
Дом 4 спальни
Эльче, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Загородный дом с 4 спальнями в Кревилленте и участком 7000 м2. Финка под ремонт в Кревиллент…
$728,919
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Шале в Годелья, Испания
Шале
Годелья, Испания
Площадь 138 м²
Из всех областей, окружающих Валенсию, очень немногие имеют нетронутое пространство, где сре…
$636,757
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Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 389 м²
Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Аликанте. Они имеют 3 спальни и 3 ванные комнаты, кухню, сад …
$779,674
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Вилла в Altea, Испания
Вилла
Altea, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 760 м²
Luxury in Sierra Altea. From the heights of Sierra Altea, you have a spectacular view of t…
$6,09 млн
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ART Real Estate Costa Blanca SL
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Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 162 м²
Виллы в Сьерра-Кортина, Финестрат, Коста Бланка Планировка каждого дома на его участке выбра…
$736,056
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Вилла в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 418 м²
Недавно построенная роскошная вилла на продажу с панорамным видом на море и частным бассейно…
$2,51 млн
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ART Real Estate Costa Blanca SL
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Вилла в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 613 м²
Вилла Brise del Mar расположена в жилом районе Кумбре дель Соль, в районе Джазминес. Этот жи…
$2,09 млн
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Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 210 м²
3 bedrooms, 4 bathroomsArea: 210 m2.Plot size: 488 m2.Solarium: 59 m2, terrace: 10 m2.Privat…
$551,550
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Вилла в Бенидорм, Испания
Вилла
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Villa for sale in Polop de la Marina, Alicante, Costa Blanca PLOT: 600m2 HOUSE: 150m2 built …
$708,795
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Шале в Годелья, Испания
Шале
Годелья, Испания
Площадь 141 м²
Из всех областей, окружающих Валенсию, очень немногие имеют нетронутое пространство, где сре…
$733,408
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Таунхаус в Pilar de la Horadada, Испания
Таунхаус
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 90 m2.Solarium: 38 m2, terrace: 33 m2.New Build.There is сovere…
$248,787
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Вилла в Teulada, Испания
Вилла
Teulada, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 559 м²
Вилла в Морайра, Коста Бланка - SP118708 4 спальни, 6 ванных комнат. Площадь ковра: 559 m2.P…
$2,36 млн
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Вилла в Бенидорм, Испания
Вилла
Бенидорм, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 690 м²
Magnificent villa with sea views in Benidorm, Costa Blanca The house is located in a privile…
$3,22 млн
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Вилла в Бениса, Испания
Вилла
Бениса, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Residential Complex in Benissa, Costa Blanca North 5 homes specifically designed and adapted…
$856,006
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Премиум-класс Бунгало в Torrevieha, Испания - AGI115466 3 спальни, 2 ванные комнаты. Коврова…
$227,255
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Вилла в Callosa den Sarria, Испания
Вилла
Callosa den Sarria, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 215 м²
Фантастическая вилла в испанском стиле в Альтеа-ла-Велья. У нас здесь отличная вилла в испан…
$621,093
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ART Real Estate Costa Blanca SL
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Вилла в lAlfas del Pi, Испания
Вилла
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 702 м²
Эта роскошная вилла на юго -востоке полностью первого этажа и строится в Альбире! Это красив…
$4,31 млн
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ART Real Estate Costa Blanca SL
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Вилла в Altea, Испания
Вилла
Altea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 390 м²
Fantastic brand-new luxury villa in beautiful Altea-Hills. Welcome into total luxury an…
$2,45 млн
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ART Real Estate Costa Blanca SL
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Таунхаус в Altea, Испания
Таунхаус
Altea, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 124 м²
Просторный двухэтажный дом площадью 124 м2 расположен на 2 этажах с большой террасой и в иде…
$435,557
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MENINA GROUP
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Вилла в Polop, Испания
Вилла
Polop, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
В Полопе строится новая вилла. Здесь вы найдете исключительную виллу на первом этаже с потря…
$579,904
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ART Real Estate Costa Blanca SL
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 194 м²
3 bedrooms, 4 bathroomsArea: 194 m2.Plot size: 500 m2.The Villa is situated by sea.New Build…
$865,292
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Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Villas for sale in Finestrat, Costa Blanca A place magically located between the mountains a…
$648,820
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Вилла класса люкс в Dehesa de Campoamor - AGI115690 4 спальни, 3 ванные комнаты. Ковровая зо…
$894,865
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Современный Бунгало в Torrevieha, Коста Бланка, Испания - AGI115470 3 спальни, 2 ванные комн…
$205,560
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Вилла в la Nucia, Испания
Вилла
la Nucia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
This villa is perfectly ready to move in. Mediterranean design and with beautiful sea and mo…
$590,830
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MENINA GROUP
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Бунгало в Busot, Испания
Бунгало
Busot, Испания
Площадь 160 м²
The highs of Alicante is located in a natural environment, at the foot of the Sierra del Cab…
$373,293
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Inmobiliaria Casamayor
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Шале в Годелья, Испания
Шале
Годелья, Испания
Площадь 141 м²
Из всех областей, окружающих Валенсию, очень немногие имеют нетронутое пространство, где сре…
$739,093
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Типы недвижимости в Валенсии

виллы
шале
таунхаусы

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