  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Валенсия
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Вид на горы

Дома с видом на горы в Валенсии, Испания

el Camp de Turia
30
la Ribera Baixa
25
lHorta Nord
24
Cullera
22
39 объектов найдено
Вилла в автономное сообщество Валенсия, Испания
Вилла
автономное сообщество Валенсия, Испания
Площадь 112 м²
Вилла с 3 спальнями и 2 ванными комнатами, расположена в живописном районе Рохалес. Эта вилл…
$298,580
Таунхаус в Торревьеха, Испания
Таунхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Прекрасный дуплекс полностью меблирована, находится в двух километрах. Пляж Кораблекрушение,…
$204,560
Вилла 4 комнаты в Polop, Испания
Вилла 4 комнаты
Polop, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Стильные виллы рядом с полями для гольфа в Полопе, Аликанте Полоп – город в провинции Аликан…
$566,590
Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Площадь 179 м²
Эти роскошные двухкомнатные апартаменты в Торревьехе, на Коста-Бланка, предлагают современно…
$301,509
Вилла 5 комнат в Biar, Испания
Вилла 5 комнат
Biar, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Современная вилла с 4 спальнями, бассейном и видом на замок в Аликанте, Биар Биар (Biar, Бья…
$1,02 млн
Вилла в автономное сообщество Валенсия, Испания
Вилла
автономное сообщество Валенсия, Испания
Площадь 1 821 м²
Роскошная вилла, расположенная в престижном районе Altea Hills на побережье Коста Бланка, ол…
$6,10 млн
Вилла в автономное сообщество Валенсия, Испания
Вилла
автономное сообщество Валенсия, Испания
Площадь 654 м²
Эта великолепная вилла в Бениссе, спроектированная с максимальной гармонией с природной сред…
$3,56 млн
Бунгало в Entrenaranjos, Испания
Бунгало
Entrenaranjos, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Этот комплекс расположен в урбанизации Энтренаранхос, в муниципалитете Ориуэла (Аликанте), к…
$236,858
Таунхаус в Busot, Испания
Таунхаус
Busot, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ В БУСОТЕ. Новое строительство двухквартирных домов и двухквартирных домов в…
$247,625
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 202 м²
Вилла key ready: Современная роскошь с подвалом и солярием - Современная вилла площадью 202 …
$762,821
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Впечатляющая вилла с 4 спальнями, совершенно новая, расположена в эксклюзивной жилой урбаниз…
$1,28 млн
Вилла 4 комнаты в Polop, Испания
Вилла 4 комнаты
Polop, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Современные виллы с 3 и 4 спальнями в тихом месте в Полопе, Коста-Бланка Этот жилой комплекс…
$584,387
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 252 м²
Las Villas - это эксклюзивный комплекс отдельно стоящих вилл в Финестрате, всего в нескольки…
$868,037
Таунхаус в Benijofar, Испания
Таунхаус
Benijofar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
В центре красивого города Бенихофар строится современный таунхаус, готовый к заселению в янв…
$181,950
Таунхаус в Санта-Пола, Испания
Таунхаус
Санта-Пола, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 85 м²
Угловой таунхаус в Аликанте, в городке Гран Алакант , в жилом комплексе Пуэрто Марино . Есл…
$215,218
Дом 5 комнат в Finestrat, Испания
Дом 5 комнат
Finestrat, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 212 м²
Виллы с 3–5 спальнями и панорамным видом на море в Финестрате Финестрат — это престижный рай…
$581,231
Вилла 4 комнаты в Polop, Испания
Вилла 4 комнаты
Polop, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 146 м²
Виллы с 3 спальнями, бассейном и видом на море в Полопе Полоп — живописный город, где гармон…
$447,942
Вилла 10 комнат в el Rafol dAlmunia, Испания
Вилла 10 комнат
el Rafol dAlmunia, Испания
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 324 м²
Просторная вилла с бассейном и несколькими жилыми зонами в Эль-Рафоль-д'Альмуния Вилла распо…
$677,078
Дом 4 спальни в Валенсия, Испания
Дом 4 спальни
Валенсия, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Продается дом для в уютном и спокойном районе Cobeta Fuma, El Campello. Основная пл…
$756,265
Вилла 6 комнат в Альтеа, Испания
Вилла 6 комнат
Альтеа, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 553 м²
Отремонтированная вилла класса люкс с 5 спальнями в Альтеа, Аликанте, с видом на море Распол…
$1,76 млн
Бунгало в Гуардамар, Испания
Бунгало
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Апартаменты Residencial находятся в 800 метрах от пляжа в Гуардамар-дель-Сегура. Рядом с сос…
$426,345
Бунгало 4 комнаты в Algorfa, Испания
Бунгало 4 комнаты
Algorfa, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Современные отдельные виллы в стиле бунгало с 3 спальнями в Альгорфе, Коста-Бланка Альгорфа …
$517,002
Дом 8 комнат в Ориуэла, Испания
Дом 8 комнат
Ориуэла, Испания
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 431 м²
Количество этажей 2
Дайте вашим мыслям крылья и послушайте историю этого особняка. Вы входите в большой открытый…
$977,590
Вилла 5 комнат в Бенидорм, Испания
Вилла 5 комнат
Бенидорм, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Элегантные виллы с видом на море и роскошными удобствами в Финестрате, Аликанте, Коста Бланк…
$911,694
Вилла 6 комнат в Аликанте, Испания
Вилла 6 комнат
Аликанте, Испания
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 132 м²
Представляем вам виллу 131,73 квадратных метров, роскошное жилище, расположенное в самом сер…
$220,748
Вилла в автономное сообщество Валенсия, Испания
Вилла
автономное сообщество Валенсия, Испания
Площадь 677 м²
Роскошная вилла в Ла Нусия — настоящее чудо, расположенное на обширном участке площадью 32 0…
$5,79 млн
Вилла 5 комнат в Монфорте-дель-Сид, Испания
Вилла 5 комнат
Монфорте-дель-Сид, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 248 м²
Отдельные виллы люкс-класса с 4 спальнями и собственным бассейном на огромном участке в Аспе…
$535,950
Вилла 6 комнат в Finestrat, Испания
Вилла 6 комнат
Finestrat, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 231 м²
Виллы класса люкс с 4 и 5 спальнями, с собственным бассейном в Финестрате, Сьерра-Кортина, с…
$935,152
Бунгало в Finestrat, Испания
Бунгало
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Новый комплекс в Финестрате, состоящий всего из 20 роскошных объектов, все с частными бассей…
$355,180
Таунхаус в Daya Nueva, Испания
Таунхаус
Daya Nueva, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
НОВЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ В ДАЙЯ НУЭВА Новые дома с таунхаусами в Дайя-Нуэва. Недавно построенны…
$263,774
