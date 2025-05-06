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Квартиры с террасой в Валенсии, Испания

la Safor
28
lHorta Nord
25
Годелья
11
Cullera
8
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992 объекта найдено
Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Площадь 73 м²
Мы представляем этот фантастический дом, расположенный в самом сердце Эль-Пла (Аликанте), ко…
$133,605
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Квартира 3 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Недавно построенные апартаменты в Плайя Фламенка, Ориуэла Коста В стратегическом месте, ряд…
$382,203
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Квартира 2 спальни в Эльче, Испания
Квартира 2 спальни
Эльче, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Apartments for sale in Arenales del Sol, Costa Blanca In total there will be 48 homes with 2…
$305,327
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Квартира 3 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Комплекс расположен в 800 метрах от пляжа, в Гуардамар-дель-Сегура. Рядом сосновые рощи и пл…
$303,475
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Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Квартира с 2 спальнями для аренды на долгий срок в Торревьехе. Квартира для аренды на долгий…
$885
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Квартира 1 спальня в Кальпе, Испания
Квартира 1 спальня
Кальпе, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Apartments with sea views in Calpe, Costa Blanca, Alicante Two 18-storey towers with homes d…
$354,397
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Квартира 2 спальни в Finestrat, Испания
Квартира 2 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Penthouses in Balcón de Finestrat, Costa Blanca Luxury high-rise properties with independent…
$490,704
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Квартира 2 комнаты в Denia, Испания
Квартира 2 комнаты
Denia, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 4
Эти уникальные апартаменты находятся в прибрежном городе Дения, в провинции Аликанте, на пер…
$403,721
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Квартира 3 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Фантастические виллы, которые могут быть адаптированы к вашим потребностям в привлекательном…
$393,985
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Квартира 2 спальни в Аликанте, Испания
Квартира 2 спальни
Аликанте, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Жилой комплекс расположен на  пляже Сан-Хуан,  на второй линии, в 200 метрах от моря. Луч…
$381,768
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Квартира 3 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Новый жилой комплекс, состоящий из 114 квартир с 2 или 3 спальнями, спроектирован в стиле ми…
$301,346
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Квартира 4 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 4 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Продается красивая квартира с четырьмя спальнями, двумя ванными комнатами, полностью оборудо…
$226,092
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Квартира 2 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 2 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Элитные апартаменты в Guardamar del Segura, Испания - ER117480 2 спальни, 2 ванные комнаты. …
$385,086
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Квартира 2 спальни в Rojales, Испания
Квартира 2 спальни
Rojales, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Новые объекты в Рохалесе, Аликанте, Коста Бланка Юг. Уникальные и устойчивые свойства «Ocean…
$517,965
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Квартира 3 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
$316,064
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Квартира 3 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 101 м²
Новые квартиры на Поньенте, Бенидорм Жилой комплекс расположен практически на первой лини…
$1,29 млн
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Квартира 2 спальни в Benijofar, Испания
Квартира 2 спальни
Benijofar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В БЕНИХОФАРЕ Новый жилой комплекс в тихом районе Бенихофара. Жилой комп…
$299,902
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Квартира 2 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 2 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
1я линия Великолепный таунхаус пентхаус с 2 и 3 спальнями на первой линии пляжа Леванте, рас…
$249,681
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Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКЕ В ТОРРЕВЬЕХЕ Новостройка из десяти квартир, расположенная в 150 метр…
$200,253
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Квартира 2 спальни в Oliva, Испания
Квартира 2 спальни
Oliva, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Apartments in Oliva Nova Golf, Oliva, Valencia A residential complex located just 200 meters…
$414,672
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Квартира 4 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 4 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 569 м²
Вскоре новое строительство роскошного проекта, расположенного в Бениссе. С открытым видом…
$2,77 млн
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Квартира 4 спальни в Бениса, Испания
Квартира 4 спальни
Бениса, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 465 м²
Очень уютный и светлый дом площадью 465м2 построен на участке площадью 1131м2. Состоит из 3 …
$1,39 млн
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Квартира 3 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
$439,914
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Квартира 3 спальни в el Campello, Испания
Квартира 3 спальни
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Новостройка, расположенная в престижном районе Мучависта, Кампельо. Это впечатляющее здание …
$611,458
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Квартира 4 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 4 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Красивые апартаменты с 2 и 3 спальнями, террасами и прекрасным видом в Ориуэла Коста, Лос До…
$409,119
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Квартира 3 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Роскошные апартаменты с 3 спальнями рядом с морем на Плайя Фламенка. Уникальный жилой компле…
$481,093
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Квартира 3 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Квартира 3 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
$703,354
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Квартира 2 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Квартира 2 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Apartments in San Miguel de Salinas, Costa Blanca This magnificent residential has 165 homes…
$171,092
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Квартира 2 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Дома с 2, 3 и 4 спальнями и видом на море от €333.000 Sunset Cliffs находится в городе Бени…
$485,491
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Квартира 3 спальни в Benijofar, Испания
Квартира 3 спальни
Benijofar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Великолепные апартаменты в Сьюдад Кесада - ER114308 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ковровая пл…
$282,263
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Типы недвижимости в Валенсии

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Валенсии, Испания

с гаражом
с видом на море
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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