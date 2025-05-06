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Квартиры около гольф-клуба в Валенсии, Испания

la Safor
28
lHorta Nord
25
Годелья
11
Cullera
8
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362 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Недавно построенные апартаменты в Плайя Фламенка, Ориуэла Коста В стратегическом месте, ряд…
$382,203
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 101 m2.Energy efficiency class: in process.Orientation - south.…
$210,928
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Квартира 4 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 4 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Продается красивая квартира с четырьмя спальнями, двумя ванными комнатами, полностью оборудо…
$226,092
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 101 m2.Garden: 14 m2.New Build.There is communal pool, сovered…
$255,277
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Квартира 2 спальни в Oliva, Испания
Квартира 2 спальни
Oliva, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Apartments in Oliva Nova Golf, Oliva, Valencia A residential complex located just 200 meters…
$414,672
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Новые апартаменты в Плайя Фламенка, до клюшек для гольфа 1000 м - TR114344 2 спальни, 2 ванн…
$182,238
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Апартаменты в Villamartin, Costa Blanca, Испания - TM6684 2 спальни, 2 ванные комнаты. Площа…
$200,679
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Квартира 4 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 4 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Красивые апартаменты с 2 и 3 спальнями, террасами и прекрасным видом в Ориуэла Коста, Лос До…
$409,119
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Квартира 2 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Дома с 2, 3 и 4 спальнями и видом на море от €333.000 Sunset Cliffs находится в городе Бени…
$485,491
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Квартира 3 спальни в Benijofar, Испания
Квартира 3 спальни
Benijofar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Великолепные апартаменты в Сьюдад Кесада - ER114308 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ковровая пл…
$282,263
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Apartments in Villamartin, Orihuela Costa, Alicante 3 blocks of 24 apartments with very larg…
$246,442
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Квартира 2 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
НОВАЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА В ТОРРЕ ДЕ ЛА ОРАДАДА Новый жилой комплекс с апартамент…
$257,314
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Пентхаус в Dehesa de Campoamor, Испания
Пентхаус
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
ПЕНТХАУС В ФАНТАСТИЧЕСКОМ ДОМЕ НА ПЛЯЖЕ Наслаждайтесь Коста-Бланкой со всеми удобствами и бл…
$501,069
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
2 bedrooms, 1 bathroomArea: 102 m2.Garden: 13 m2.New Build.There is communal pool, сovered …
$224,990
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Квартиры на продажу в Ориуэла Коста, Аликанте. Первый этап состоит из 28 квартир, все с 2 сп…
$233,357
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Квартира 2 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Комфортабельные апартаменты в Benidorm, Costa Blanca - TM116961 2 спальни, 2 ванные комнаты.…
$406,781
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Квартира 3 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Большая квартира на 1-й линии моря в Санта-Пола, 3 спальни, 1 ванная комната и туалет, больш…
$368,207
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Квартира 3 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Апартаменты в La Zenia, 3 спальни, 102 м2 - ER7072 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ковр…
$214,455
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Luxury apartments for sale in Las Colinas Golf, Orihuela Costa 16 apartments with huge terra…
$517,965
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 102 m2.New Build.There is communal pool, сovered garage, parki…
$270,421
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Квартира 3 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 128 m2.New Build.There is communal pool, сovered garage, parki…
$359,118
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Современные апартаменты в Playa Flamenca - TR114361 2 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ков…
$209,357
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Квартира 2 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 109 m2.Orientation - south.New Build.There is communal pool, u…
$402,386
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Новый проект с 2-х и 3-х комнатными квартирами, расположенный в новом районе Вильямартин (пр…
$249,778
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Квартира 3 спальни в Pedreguer, Испания
Квартира 3 спальни
Pedreguer, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
$532,058
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Квартира 3 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 133 m2.Garden: 27 m2.New Build.There is communal pool, сovered…
$290,973
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Квартиры в красивом жилом комплексе Жилой комплекс Villamartin Residential Gardens состоит и…
$225,902
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Квартира 2 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
VIP класса Апартаменты в Бенидорме, до пляжа 300 м - TM116970 2 спальни, 2 ванные комнаты. П…
$397,019
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Квартира 2 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 109 m2.Orientation - south.New Build.There is communal pool, u…
$398,059
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 97 m2.New Build.There is communal pool, сovered garage, parkin…
$224,990
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Типы недвижимости в Валенсии

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
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Параметры недвижимости в Валенсии, Испания

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