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Квартиры с гаражом в Валенсии, Испания

la Safor
28
lHorta Nord
25
Годелья
11
Cullera
8
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393 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Комплекс расположен в 800 метрах от пляжа, в Гуардамар-дель-Сегура. Рядом сосновые рощи и пл…
$303,475
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Квартира 1 спальня в Кальпе, Испания
Квартира 1 спальня
Кальпе, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Apartments with sea views in Calpe, Costa Blanca, Alicante Two 18-storey towers with homes d…
$354,397
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 101 m2.Energy efficiency class: in process.Orientation - south.…
$210,928
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Квартира 2 комнаты в Denia, Испания
Квартира 2 комнаты
Denia, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 4
Эти уникальные апартаменты находятся в прибрежном городе Дения, в провинции Аликанте, на пер…
$403,721
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Квартира 2 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Apartments in Pilar de la Horadada, Costa Blanca Each house has 2 bedrooms and 2 bathrooms (…
$243,825
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Квартира 3 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Фантастические виллы, которые могут быть адаптированы к вашим потребностям в привлекательном…
$393,985
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 101 m2.Garden: 14 m2.New Build.There is communal pool, сovered…
$255,277
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Квартира 4 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 4 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 569 м²
Вскоре новое строительство роскошного проекта, расположенного в Бениссе. С открытым видом…
$2,77 млн
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Квартира 4 спальни в Бениса, Испания
Квартира 4 спальни
Бениса, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 465 м²
Очень уютный и светлый дом площадью 465м2 построен на участке площадью 1131м2. Состоит из 3 …
$1,39 млн
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Апартаменты в Villamartin, Costa Blanca, Испания - TM6684 2 спальни, 2 ванные комнаты. Площа…
$200,679
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Квартира 2 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Apartments in Pilar de la Horadada, Costa Blanca Each house has 2 bedrooms and 2 bathrooms (…
$211,439
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Квартира 2 спальни в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Продается хорошая квартира в Кала де Вильяхойоса в непосредственной близости от великолепног…
$249,989
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English, Русский, Latviešu
Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
2 bedrooms, 1 bathroomArea: 102 m2.Garden: 13 m2.New Build.There is communal pool, сovered …
$224,990
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Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Апартаменты на набережной в Пунта Прима, Торревьеха, Коста Бланка. Новая акция квартир с экс…
$435,091
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Квартира 3 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 278 м²
Откройте для себя этот эксклюзивный многоквартирный дом, стратегически расположенный на прес…
$822,148
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Квартира 2 спальни в Finestrat, Испания
Квартира 2 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Located in Finestrat and just 5 minutes from the beaches, these newly built apartments and d…
$402,891
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MENINA GROUP
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English, Español, Français
Квартира 3 спальни в Finestrat, Испания
Квартира 3 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 254 м²
Жилой комплекс в Финестрат Хиллз, Коста Бланка 16 эксклюзивных объектов с частным бассейном,…
$446,977
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 102 m2.New Build.There is communal pool, сovered garage, parki…
$270,421
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Квартира 3 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 128 m2.New Build.There is communal pool, сovered garage, parki…
$359,118
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Квартира 2 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Bungalows in Pilar de la Horadada, Costa Blanca The residential has 40 homes with a choice o…
$256,256
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Квартира 3 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 133 m2.Garden: 27 m2.New Build.There is communal pool, сovered…
$290,973
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Квартира 3 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Апартаменты премиум-класса в Guardamar del Segura, Коста-Бланка, Испания - AGI118993 3 спаль…
$288,489
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Квартира 2 спальни в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Квартира 2 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Apartments in Ciudad Quesada, Costa Blanca Homes with 2 bedrooms and 2 bathrooms, living roo…
$306,417
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Квартира 3 спальни в Altea, Испания
Квартира 3 спальни
Altea, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
MENINA GROUP представляет эту красивую и просторную квартиру площадью 200 м2, построенную пл…
$878,751
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MENINA GROUP
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Квартира 4 спальни в lAlfas del Pi, Испания
Квартира 4 спальни
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 377 м²
Откройте для себя эту потрясающую недавно построенную виллу в самом сердце Альбира, идеально…
$1,49 млн
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Квартира 3 спальни в Эльче, Испания
Квартира 3 спальни
Эльче, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Современные апартаменты в Эльче - US6903 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ковра: 100 m2.…
$264,679
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Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Площадь 134 м²
Откройте для себя Наю, великолепный жилой район, состоящий из 53 1, 2, 3 и 4 спальных апарта…
$507,814
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Inmobiliaria Casamayor
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English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Квартира 2 спальни в Эльче, Испания
Квартира 2 спальни
Эльче, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 73 m2.Orientation - north.The Apartment is situated downtown.Ne…
$263,930
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 97 m2.New Build.There is communal pool, сovered garage, parkin…
$224,990
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Великолепные апартаменты в Playa Flamenca, до гольф-клубов 2600 м - TM117616 2 спальни, 2 ва…
$353,629
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Типы недвижимости в Валенсии

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Валенсии, Испания

с террасой
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с видом на озеро
с полем для гольфа
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