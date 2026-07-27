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Квартиры в новостройках в Сан-Педро-Алькантара, Испания

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Жилой квартал Villa Madrisa
Жилой квартал Villa Madrisa
Жилой квартал Villa Madrisa
Жилой квартал Villa Madrisa
Жилой квартал Villa Madrisa
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Жилой квартал Villa Madrisa
Сан-Педро-Алькантара, Испания
от
$3,41 млн
A stunning Mediterranean villa located in the heart of Nueva Andalucia. Designed to combine contemporary elegance with natural beauty, the property is surrounded by a meticulously manicured garden that wraps around the villa, offering a sense of serenity and seclusion. Tall trees and lush g…
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Жилой квартал The Avenue Marbella
Жилой квартал The Avenue Marbella
Жилой квартал The Avenue Marbella
Жилой квартал The Avenue Marbella
Жилой квартал The Avenue Marbella
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Жилой квартал The Avenue Marbella
Сан-Педро-Алькантара, Испания
от
$6,31 млн
Nestled within the illustrious enclave of Nueva Andalucia, the residential complex provides residents a luxurious escape that embodies the true essence of luxury living. With its privileged location in Nueva Andalucia, residents are granted convenient access to a plethora of nearby amenities…
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Жилой квартал Villa Karina
Жилой квартал Villa Karina
Жилой квартал Villa Karina
Жилой квартал Villa Karina
Жилой квартал Villa Karina
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Жилой квартал Villa Karina
Сан-Педро-Алькантара, Испания
от
$9,10 млн
Welcome to a magnificent 5-bedroom luxury villa nestled in the heart of Nueva Andalucía, offering the perfect combination of elegance, comfort, and a prime location. Set on a spacious 1,959 m² plot with a generous 722 m² built area, this stunning residence captures the essence of sophistica…
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Жилой квартал The Grove
Жилой квартал The Grove
Жилой квартал The Grove
Жилой квартал The Grove
Жилой квартал The Grove
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Жилой квартал The Grove
Сан-Педро-Алькантара, Испания
от
$677,129
Discover an exclusive residential development comprising 139 residences, where exceptional design, comfort and world-class amenities come together to deliver a lifestyle comparable to that of a five-star resort. Located in Marbella West, one of the Costa del Sol's fastest-growing and most s…
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Жилой квартал Villa Èlan
Жилой квартал Villa Èlan
Жилой квартал Villa Èlan
Жилой квартал Villa Èlan
Жилой квартал Villa Èlan
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Жилой квартал Villa Èlan
Сан-Педро-Алькантара, Испания
от
$7,91 млн
Located on a quiet cul-de-sac in the heart of Nueva Andalucía, this exclusive new-build residence was developed by the acclaimed firm NMobe. Currently under construction and expected to be completed between December 2025 and January 2026, this architectural gem combines contemporary minimal…
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TekceTekce
Жилой квартал Villa Liria
Жилой квартал Villa Liria
Жилой квартал Villa Liria
Жилой квартал Villa Liria
Жилой квартал Villa Liria
Жилой квартал Villa Liria
Жилой квартал Villa Liria
Сан-Педро-Алькантара, Испания
от
$6,26 млн
Spectacular villa with a modern façade, private pool and spacious open-plan interior. Bright living room, high-end kitchen, master bedroom en suite and additional bedrooms with excellent layout and design. Premium finishes throughout the property. This villa has a total of 454 m2 of floor …
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Жилой квартал The Collection Camojan
Жилой квартал The Collection Camojan
Жилой квартал The Collection Camojan
Жилой квартал The Collection Camojan
Жилой квартал The Collection Camojan
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Жилой квартал The Collection Camojan
Сан-Педро-Алькантара, Испания
от
$6,71 млн
Год сдачи 2026
BUILDING LICENSE GRANTED! Welcome to the maximum exponent of elegance and sophistication in Marbella's prestigious Camojan Waterfall neighborhood. We are delighted to introduce our exclusive 5-villa project, an extraordinary opportunity for individuals seeking the ultimate luxury living expe…
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Жилой квартал SALVIA I
Жилой квартал SALVIA I
Жилой квартал SALVIA I
Жилой квартал SALVIA I
Жилой квартал SALVIA I
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Жилой квартал SALVIA I
Сан-Педро-Алькантара, Испания
от
$1,48 млн
Год сдачи 2026
Imagine waking up every morning in a paradise of comfort and convenience, where all your daily needs are at your fingertips. We present you with a new standard in lifestyle in our unbeatable new project, carefully designed to bring you the best in comfort, functionality and location. At SALV…
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Жилой квартал Armonía
Жилой квартал Armonía
Жилой квартал Armonía
Жилой квартал Armonía
Жилой квартал Armonía
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Жилой квартал Armonía
Сан-Педро-Алькантара, Испания
от
$500,566
Год сдачи 2026
Located in the vibrant heart of San Pedro de Alcántara, Málaga, this luxurious new-built apartment offers a sophisticated urban lifestyle. Part of an exclusive complex comprising 35 homes stands out with its contemporary design and premium features. Although the property does not feature a p…
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Жилой квартал Alcantara Del Mar Townhouses
Жилой квартал Alcantara Del Mar Townhouses
Жилой квартал Alcantara Del Mar Townhouses
Жилой квартал Alcantara Del Mar Townhouses
Жилой квартал Alcantara Del Mar Townhouses
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Жилой квартал Alcantara Del Mar Townhouses
Сан-Педро-Алькантара, Испания
от
$1,37 млн
Newly launched boutique residential development in one of the most exclusive areas of San Pedro de Alcantara, just a few meters from the beach, promenade, boulevard, restaurants, services, and amenities. Easy access to Puerto Banús, Marbella, and the main road connections along the Costa del…
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Жилой квартал Copenhague 39
Жилой квартал Copenhague 39
Жилой квартал Copenhague 39
Жилой квартал Copenhague 39
Жилой квартал Copenhague 39
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Жилой квартал Copenhague 39
Сан-Педро-Алькантара, Испания
от
$6,54 млн
КЛЮЧАЙНАЯ ЖИЗНЬ ВИЛЛА В СЕРДЦЕ НУЕВА-АНДАЛУЦИИ Эта сказочная вилла в хорошо зарекомендовавшем себя районе в самом сердце Андалусии претерпела полную трансформацию от земли до максимально высоких строительных характеристик. Предлагая 5 спален, 7 ванных комнат полной роскоши, он представляет …
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Жилой квартал Zinnia
Жилой квартал Zinnia
Жилой квартал Zinnia
Жилой квартал Zinnia
Жилой квартал Zinnia
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Жилой квартал Zinnia
Сан-Педро-Алькантара, Испания
от
$673,716
In an exceptional location in San Pedro Alcántara, within walking distance to the beach and with views of the Marbella sea and the impressive peak of La Concha. Discover a new way of living in San Pedro Alcántara with our exclusive development of 19 homes with 1, 2, and 3 bedrooms. Located i…
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Жилой квартал Alcantara Del Mar Apartments
Жилой квартал Alcantara Del Mar Apartments
Жилой квартал Alcantara Del Mar Apartments
Жилой квартал Alcantara Del Mar Apartments
Жилой квартал Alcantara Del Mar Apartments
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Жилой квартал Alcantara Del Mar Apartments
Сан-Педро-Алькантара, Испания
от
$499,428
Newly launched boutique residential development in one of the most exclusive areas of San Pedro de Alcantara, just a few meters from the beach, promenade, boulevard, restaurants, services, and amenities. Easy access to Puerto Banús, Marbella, and the main road connections along the Costa del…
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Жилой квартал Residencial Albatros XIV
Жилой квартал Residencial Albatros XIV
Жилой квартал Residencial Albatros XIV
Жилой квартал Residencial Albatros XIV
Жилой квартал Residencial Albatros XIV
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Жилой квартал Residencial Albatros XIV
Сан-Педро-Алькантара, Испания
от
$460,748
New development that offers apartments with 2-,3- and 4-bedrooms. It is a beautiful new development in a very privileged location, and it has an amazing roof-top swimming pool for owners to enjoy the sun with unrestricted access and beautiful views. The development boasts a magnificent mod…
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Жилой квартал BeSeven by Marein
Жилой квартал BeSeven by Marein
Жилой квартал BeSeven by Marein
Жилой квартал BeSeven by Marein
Жилой квартал BeSeven by Marein
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Жилой квартал BeSeven by Marein
Сан-Педро-Алькантара, Испания
от
$4,54 млн
We present seven exclusives villas, a development in a gated complex with 24-hour security, within walking distance to the beach and Puerto Banús. These residences represent the pinnacle of architectural elegance and offer an unparalleled lifestyle. Each villa has been designed by top prof…
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Жилой квартал BREEZE
Жилой квартал BREEZE
Жилой квартал BREEZE
Жилой квартал BREEZE
Жилой квартал BREEZE
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Жилой квартал BREEZE
Сан-Педро-Алькантара, Испания
от
$739,472
Год сдачи 2026
Breeze is a spectacular project of 34 amazing apartments and penthouses, of 2,3 and 4 bedrooms, in a perfect location, for you to enjoy the Mediterranean lifestyle. It is currently under construction, progressing with the same care and detail that define each of its corners. Delivery is sc…
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Жилой квартал Mare Fase I
Жилой квартал Mare Fase I
Жилой квартал Mare Fase I
Жилой квартал Mare Fase I
Жилой квартал Mare Fase I
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Жилой квартал Mare Fase I
Сан-Педро-Алькантара, Испания
от
$1,66 млн
New residential complex of apartments and penthouses with 3 to 4 bedrooms and 2 and 3 bathrooms just 4 minutes walk from the promenade and 3 minutes from the old town of San Pedro de Alcántara, in the new expansion area towards the sea of ​​Marbella close to Puerto Banús called Nueva Alcánta…
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Жилой квартал Alcantara Del Mar Villas
Жилой квартал Alcantara Del Mar Villas
Жилой квартал Alcantara Del Mar Villas
Жилой квартал Alcantara Del Mar Villas
Жилой квартал Alcantara Del Mar Villas
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Жилой квартал Alcantara Del Mar Villas
Сан-Педро-Алькантара, Испания
от
$2,47 млн
MODERN LIVING BY THE MEDITERRANEAN. An exclusive residential project comprising 11 luxury villas, designed to offer maximum comfort, privacy, and elegance in a privileged setting. Each villa has 5 to 6 spacious bedrooms, 5 full bathrooms plus a guest toilet, and carefully distributed space…
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Жилой квартал Marein Natura · VILLA CASIA
Жилой квартал Marein Natura · VILLA CASIA
Жилой квартал Marein Natura · VILLA CASIA
Жилой квартал Marein Natura · VILLA CASIA
Жилой квартал Marein Natura · VILLA CASIA
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Жилой квартал Marein Natura · VILLA CASIA
Сан-Педро-Алькантара, Испания
от
$4,54 млн
Marein Natura combines luxury and nature in an exceptional environment. Three unique villas built on one level and designed to enjoy the Mediterranean lifestyle in a relaxed way, imagine melting into the sun's rays, relaxing in the chill-out area by the pool, picking fresh vegetables from yo…
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Жилой квартал Villa A San Pedro
Жилой квартал Villa A San Pedro
Жилой квартал Villa A San Pedro
Жилой квартал Villa A San Pedro
Сан-Педро-Алькантара, Испания
от
$3,41 млн
Discover an oasis of tranquility and luxury in southern Spain, on the Costa del Sol! This exclusive 5-bedroom, 5-bathroom villa, located in a quiet urbanization in San Pedro de Alcántara, is the perfect combination of elegance, modern comfort, and first-class design. The property enjoys exc…
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Жилой квартал Residencial Albatros XV
Жилой квартал Residencial Albatros XV
Жилой квартал Residencial Albatros XV
Жилой квартал Residencial Albatros XV
Жилой квартал Residencial Albatros XV
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Жилой квартал Residencial Albatros XV
Сан-Педро-Алькантара, Испания
от
$535,833
New development that offers apartments with 2-,3- and 4-bedrooms. It is a beautiful new development in a very privileged location, and it has an amazing roof-top swimming pool for owners to enjoy the sun with unrestricted access and beautiful views. The development boasts a magnificent m…
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Жилой квартал Villa Merisa
Жилой квартал Villa Merisa
Жилой квартал Villa Merisa
Жилой квартал Villa Merisa
Жилой квартал Villa Merisa
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Жилой квартал Villa Merisa
Сан-Педро-Алькантара, Испания
от
$6,26 млн
Welcome to an extraordinary private villa in the heart of Nueva Andalucía, Marbella, where contemporary architecture, exquisite interiors, and stunning outdoor spaces merge to create the ultimate luxury retreat. Recently renovated to the highest standards, this magnificent residence offers a…
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Жилой квартал Villa C San Pedro
Жилой квартал Villa C San Pedro
Жилой квартал Villa C San Pedro
Сан-Педро-Алькантара, Испания
от
$3,86 млн
Discover an oasis of tranquility and luxury in southern Spain, on the Costa del Sol! This exclusive 5-bedroom, 5-bathroom villa, located in a quiet urbanization in San Pedro de Alcántara, is the perfect combination of elegance, modern comfort, and first-class design. The property enjoys exc…
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Жилой квартал Brisas 12
Жилой квартал Brisas 12
Жилой квартал Brisas 12
Жилой квартал Brisas 12
Жилой квартал Brisas 12
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Жилой квартал Brisas 12
Сан-Педро-Алькантара, Испания
от
$6,77 млн
This luxurious property, designed by a renowned architectural firm and developed by Nordic Group, exemplifies modern Scandinavian elegance combined with supreme comfort. With an impressive 648 square meters spread over three floors, this villa offers abundant natural light and stunning view…
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Жилой квартал Villa Solstice
Жилой квартал Villa Solstice
Жилой квартал Villa Solstice
Жилой квартал Villa Solstice
Жилой квартал Villa Solstice
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Жилой квартал Villa Solstice
Сан-Педро-Алькантара, Испания
от
$22,18 млн
Welcome to this stunning frontline golf villa with an unbeatable location in the heart of Nueva Andalucía, overlooking the prestigious, members-only Las Brisas Golf Club. This west-facing estate offers breathtaking sunsets that inspire its name. The carefully manicured and exquisitely lands…
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Жилой квартал Cobre 37
Жилой квартал Cobre 37
Жилой квартал Cobre 37
Жилой квартал Cobre 37
Жилой квартал Cobre 37
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Жилой квартал Cobre 37
Сан-Педро-Алькантара, Испания
от
$7,39 млн
Located in the tranquil and sought-after area of Nueva Andalucía, this spectacular villa by AMES Arquitectos represents a masterful fusion of contemporary design and architectural elegance. Situated frontline to the prestigious Las Brisas golf course, the villa offers a privileged position …
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Жилой квартал Villa Zen
Жилой квартал Villa Zen
Жилой квартал Villa Zen
Жилой квартал Villa Zen
Жилой квартал Villa Zen
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Жилой квартал Villa Zen
Сан-Педро-Алькантара, Испания
от
$6,26 млн
Step into a world of unparalleled luxury in this stunning newly built villa located in the exclusive Las Brisas area of ​​Nueva Andalucía, Marbella. This exquisite property is a jewel of the Costa del Sol, offering a perfect blend of contemporary elegance and Mediterranean charm. Situated …
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Жилой квартал Guadalmina 720
Жилой квартал Guadalmina 720
Жилой квартал Guadalmina 720
Жилой квартал Guadalmina 720
Жилой квартал Guadalmina 720
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Жилой квартал Guadalmina 720
Сан-Педро-Алькантара, Испания
от
$6,82 млн
A contemporary 6-bedroom villa located on a private plot of over 1,600 m² in the prestigious Guadalmina Alta area of ​​Marbella. With a constructed area of ​​over 1,000 m², this property combines striking modern architecture with practical living spaces and high-quality finishes. Clean lin…
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Жилой квартал Blume by Marein
Жилой квартал Blume by Marein
Жилой квартал Blume by Marein
Жилой квартал Blume by Marein
Жилой квартал Blume by Marein
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Жилой квартал Blume by Marein
Сан-Педро-Алькантара, Испания
от
$4,88 млн
An exclusive boutique development comprising just three contemporary villas. Located in the prestigious residential area of Cortijo Blanco, in Marbella, between Puerto Banús and San Pedro de Alcántara, this development offers the perfect balance of privacy, design, and Mediterranean lifesty…
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Жилой квартал Alcalá 70
Жилой квартал Alcalá 70
Жилой квартал Alcalá 70
Жилой квартал Alcalá 70
Жилой квартал Alcalá 70
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Жилой квартал Alcalá 70
Сан-Педро-Алькантара, Испания
от
$13,37 млн
Set just off the fairways in the heart of Nueva Andalucía, this villa by Cogitari Homes assumes you recognise quality without it being explained. 986 m² built on a 1,727 m² plot, with five bedrooms and five en suite bathrooms. The figures are clear, but the real point is how the space has be…
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Жилой квартал Casa Koi
Жилой квартал Casa Koi
Жилой квартал Casa Koi
Жилой квартал Casa Koi
Жилой квартал Casa Koi
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Жилой квартал Casa Koi
Сан-Педро-Алькантара, Испания
от
$6,82 млн
A contemporary villa positioned frontline to Las Brisas Golf Course in Marbella, offering direct views across the fairways toward La Concha mountain. The property combines clean architectural lines with warm natural materials, creating a balanced interior defined by oak detailing, stone surf…
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Жилой квартал Terrazas de Guadaiza II
Жилой квартал Terrazas de Guadaiza II
Жилой квартал Terrazas de Guadaiza II
Жилой квартал Terrazas de Guadaiza II
Жилой квартал Terrazas de Guadaiza II
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Жилой квартал Terrazas de Guadaiza II
Сан-Педро-Алькантара, Испания
от
$642,061
The development is located on the Costa del Sol, in the undulating, lake-filled terrain and surrounded by the famous golf courses of Nueva Andalucía. This complex is situated in the municipality of Marbella, Malaga, undoubtedly one of Spain's best known destinations for its high quality of l…
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Жилой квартал Mare
Жилой квартал Mare
Жилой квартал Mare
Жилой квартал Mare
Жилой квартал Mare
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Жилой квартал Mare
Сан-Педро-Алькантара, Испания
от
$733,784
Год сдачи 2025
Mare is a new residential of apartments of 3 bedrooms and penthouses of 4 bedrooms and 2 to 3 bathrooms, only 4 minute walk away from the sea front promenade and 3 minutes from the ancient part of San Pedro de Alcantara, in the new expanding area towards Marbella beach and near Puerto Banus …
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Жилой квартал Isla Bela
Жилой квартал Isla Bela
Жилой квартал Isla Bela
Жилой квартал Isla Bela
Жилой квартал Isla Bela
Жилой квартал Isla Bela
Жилой квартал Isla Bela
Сан-Педро-Алькантара, Испания
от
$893,055
Exclusive residential complex, stands out for its unique architecture, which reinterprets the traditional Andalusian patio concept. This design allows natural light to flood every space, adding a contemporary and avant-garde touch to each home. Located in the prestigious district of Nueva A…
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Жилой квартал Breeze
Жилой квартал Breeze
Жилой квартал Breeze
Жилой квартал Breeze
Жилой квартал Breeze
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Жилой квартал Breeze
Сан-Педро-Алькантара, Испания
от
$784,978
Захватывающий проект из 34 удивительных апартаментов и пентхаусов с 2,3 и 4 спальнями, в идеальном месте, чтобы вы могли насладиться средиземноморским стилем жизни. Современный дизайн и авангардная архитектура предлагают открытые и яркие пространства, чтобы наслаждаться и отдыхать в одном и…
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Жилой квартал Marbella Lake
Жилой квартал Marbella Lake
Жилой квартал Marbella Lake
Жилой квартал Marbella Lake
Жилой квартал Marbella Lake
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Жилой квартал Marbella Lake
Сан-Педро-Алькантара, Испания
от
$1,08 млн
Год сдачи 2023
Marbella Lake, a private modern development at the heart of Golf Valley, in Nueva Andalucía, just 5 kilometres from Puerto Banús. This new development comprises 98 apartments distributed throughout several three storey buildings in contemporary Mediterranean style. The 2 and 3 bedroom apar…
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Жилой квартал Alcalá 4
Жилой квартал Alcalá 4
Жилой квартал Alcalá 4
Жилой квартал Alcalá 4
Жилой квартал Alcalá 4
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Жилой квартал Alcalá 4
Сан-Педро-Алькантара, Испания
от
$11,09 млн
Exclusive Luxury Villa Under Construction in Nueva Andalucía, Marbella Located in one of Marbella’s most prestigious areas, this stunning luxury villa under construction redefines elegance, comfort, and privacy. Situated in Nueva Andalucía, just 5 minutes from Puerto Banús, the property enj…
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Жилой квартал Villa Sirius
Жилой квартал Villa Sirius
Жилой квартал Villa Sirius
Жилой квартал Villa Sirius
Жилой квартал Villa Sirius
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Жилой квартал Villa Sirius
Сан-Педро-Алькантара, Испания
от
$6,82 млн
This exquisite residence offers an unparalleled blend of modern comfort and sophisticated architecture, designed for the most refined lifestyle. Nestled in complete privacy, the property features outstanding amenities, including a floor-to-ceiling wine cellar, a billiard room, and a personal…
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Жилой квартал Salvia Fase II
Жилой квартал Salvia Fase II
Жилой квартал Salvia Fase II
Жилой квартал Salvia Fase II
Жилой квартал Salvia Fase II
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Жилой квартал Salvia Fase II
Сан-Педро-Алькантара, Испания
от
$1,09 млн
We present you with a new standard in lifestyle in our unbeatable new project, carefully designed to bring you the best in comfort, functionality and location. Is strategically located in the heart of San Pedro ensuring that everything you need is just a few steps away. From supermarkets, s…
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Жилой квартал Armonia San Pedro
Жилой квартал Armonia San Pedro
Жилой квартал Armonia San Pedro
Жилой квартал Armonia San Pedro
Жилой квартал Armonia San Pedro
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Жилой квартал Armonia San Pedro
Сан-Педро-Алькантара, Испания
от
$533,785
New development of apartments consisting of 35 apartments of 2 and 3 bedrooms, with duplexes with terraces-solarium. Garages in the basement and commercial premises on the first floor, in a building of avant-garde architecture, with first class qualities and an exceptional location in the he…
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Жилой квартал SALVIA II
Жилой квартал SALVIA II
Жилой квартал SALVIA II
Жилой квартал SALVIA II
Жилой квартал SALVIA II
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Жилой квартал SALVIA II
Сан-Педро-Алькантара, Испания
от
$1,09 млн
Год сдачи 2027
SALVIA 2 is an exclusive new apartment complex located just minutes from the Mediterranean coast in the charming seaside town of San Pedro Alcántara. This project offers an enviable location next to the palm tree lined promenade, connecting to the east with Marbella and to the west with Este…
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Жилой квартал Mare Fase II
Жилой квартал Mare Fase II
Жилой квартал Mare Fase II
Жилой квартал Mare Fase II
Жилой квартал Mare Fase II
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Жилой квартал Mare Fase II
Сан-Педро-Алькантара, Испания
от
$1,56 млн
New residential complex of apartments and penthouses with 3 to 4 bedrooms and 2 and 3 bathrooms just 4 minutes walk from the promenade and 3 minutes from the old town of San Pedro de Alcántara, in the new expansion area towards the sea of ​​Marbella close to Puerto Banús called Nueva Alcánta…
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