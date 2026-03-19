  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Марбелья
  4. Жилой квартал The Collection Camojan

Жилой квартал The Collection Camojan

Сан-Педро-Алькантара, Испания
от
$6,71 млн
;
14
Оставить заявку
ID: 39036
ID новостройки на Realting
In CRM: 1081044814
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Город
    Марбелья
  • Город
    Сан-Педро-Алькантара

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Español Español
BUILDING LICENSE GRANTED! Welcome to the maximum exponent of elegance and sophistication in Marbella's prestigious Camojan Waterfall neighborhood. We are delighted to introduce our exclusive 5-villa project, an extraordinary opportunity for individuals seeking the ultimate luxury living experience. Nestled in the heart of the highly sought-after Camojan area, our 5 luxury villas over a harmonious blend of contemporary design and timeless elegance. With meticulous attention to detail and an unwavering commitment to quality, these villas truly embody the essence of luxury living.

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026

Местонахождение на карте

Сан-Педро-Алькантара, Испания
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Haiku Residences
Benahavis, Испания
от
$1,09 млн
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на озеро в загородном клубе в Бенаависе
Benahavis, Испания
от
$2,62 млн
Многоквартирный жилой дом Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Михас, Испания
от
$776,942
Жилой квартал Luxury Golf
Михас, Испания
от
$1,81 млн
Жилой квартал Solana Village
Михас, Испания
от
$466,436
Вы просматриваете
Жилой квартал The Collection Camojan
Сан-Педро-Алькантара, Испания
от
$6,71 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Villa Eco Colombia
Жилой квартал Villa Eco Colombia
Жилой квартал Villa Eco Colombia
Жилой квартал Villa Eco Colombia
Жилой квартал Villa Eco Colombia
Показать все Жилой квартал Villa Eco Colombia
Жилой квартал Villa Eco Colombia
Casares, Испания
от
$1,31 млн
Stunning newly built villa in Casares, close to the golf course and the beach. The plot measures 1,000 m², and the villa features 200 m² of built space plus terraces. This is an energy-efficient home, with up to 80% savings in annual energy consumption. The villa includes an eco-friendly p…
Агентство
Muse
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Показать все Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Гуардамар, Испания
от
$348,951
Год сдачи 2026
Современные квартиры с 2, 3 спальнями и общим бассейном в Гуардамар-дель-Сегура Эти современные квартиры, находящиеся недалеко от живописных соленых озер Ла-Мата в Гуардамар-дель-Сегура, являются частью нового этапа известного жилого комплекса Эль-Расо, расположенного в потрясающем южном рег…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Жилой квартал The List Rio Real
Жилой квартал The List Rio Real
Жилой квартал The List Rio Real
Жилой квартал The List Rio Real
Жилой квартал The List Rio Real
Показать все Жилой квартал The List Rio Real
Жилой квартал The List Rio Real
Rio Real, Испания
от
$2,15 млн
A community of 27 opulent semidetached homes with expansive rooms, private gardens, swimming pools, and prime sea views. Because to its multi-level construction, you can take in the breathtaking views of the Mediterranean. The complex features a variety of amenities, including a huge garden…
Агентство
Muse
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Испании
Как получить туристическую лицензию в Испании
19.03.2026
Как получить туристическую лицензию в Испании
Как поступить в университет Испании и получить студенческую визу
30.01.2026
Как поступить в университет Испании и получить студенческую визу
Лучшие города Испании для заработка на аренде: топ-5 с доходностью 8%
14.01.2026
Лучшие города Испании для заработка на аренде: топ-5 с доходностью 8%
Где снять жилье в Испании: сравнение цен, доходов и стоимости жизни в разных городах
24.12.2025
Где снять жилье в Испании: сравнение цен, доходов и стоимости жизни в разных городах
NIE в Испании: что это, кому нужен, как получить самостоятельно
10.12.2025
NIE в Испании: что это, кому нужен, как получить самостоятельно
Чем заняться в Испании зимой: горнолыжные курорты, пляжи и культурный отдых
08.12.2025
Чем заняться в Испании зимой: горнолыжные курорты, пляжи и культурный отдых
CIF (NIF) в Испании: как получить налоговый номер для компании
03.11.2025
CIF (NIF) в Испании: как получить налоговый номер для компании
Как оформить ипотеку в Испании: условия для резидентов и нерезидентов
24.10.2025
Как оформить ипотеку в Испании: условия для резидентов и нерезидентов
Показать все публикации