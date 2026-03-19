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Жилой квартал Casa Koi

Сан-Педро-Алькантара, Испания
от
$6,82 млн
;
20
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ID: 39451
ID новостройки на Realting
In CRM: 983377578
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Город
    Марбелья
  • Город
    Сан-Педро-Алькантара

О комплексе

Перевод
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A contemporary villa positioned frontline to Las Brisas Golf Course in Marbella, offering direct views across the fairways toward La Concha mountain. The property combines clean architectural lines with warm natural materials, creating a balanced interior defined by oak detailing, stone surfaces and full-height glazing. Open-plan living areas connect seamlessly to the exterior, maximising natural light and establishing a continuous indoor–outdoor flow. The main living space integrates lounge, dining and kitchen areas with direct access to covered terraces and landscaped gardens. The kitchen is fitted with bespoke cabinetry and a central island, designed for both daily use and entertaining. Bedroom suites are arranged to ensure privacy, with the principal suite featuring a dressing area and terrace access with elevated views over the golf course and surrounding greenery. Leisure and wellness facilities include a private spa area, cinema room and a dedicated wine bodega, providing functional spaces beyond standard residential use. Each element has been designed with a consistent material palette, maintaining cohesion throughout the property while supporting a high level of comfort and usability. Externally, the villa is oriented around a pool terrace and garden, with multiple seating and dining zones suited to year-round use. The setting is quiet and residential, yet within close proximity to Marbella’s amenities, beaches and international schools. A turnkey property combining location, design and functionality in a well-established golf-front setting.

Местонахождение на карте

Сан-Педро-Алькантара, Испания
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы
Досуг

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Жилой квартал Casa Koi
Сан-Педро-Алькантара, Испания
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$6,82 млн
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