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Дома с бассейном в Алаканти, Испания

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Аликанте
60
Мучамель
97
el Campello
48
Sant Joan dAlacant
24
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25 объектов найдено
Шале в Мучамель, Испания
Шале
Мучамель, Испания
Площадь 480 м²
Недвижимость Casamayor представляет вам эту великолепную виллу на продажу в Мухамиле, котора…
$963,804
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Таунхаус в Аликанте, Испания
Таунхаус
Аликанте, Испания
Площадь 416 м²
VILLAHERMOSA - это новый жилой комплекс, расположенный в Vistahermosa Norte, одном из самых …
$1,06 млн
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Таунхаус в Аликанте, Испания
Таунхаус
Аликанте, Испания
Площадь 460 м²
VILLAHERMOSA - это новый жилой комплекс, расположенный в Vistahermosa Norte, одном из самых …
$1,30 млн
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Шале в Мучамель, Испания
Шале
Мучамель, Испания
Площадь 217 м²
Вилла для продажи в Mutxamel - La Huerta Casamayor Real Estate представляет эту великолепную…
$376,320
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Шале в Мучамель, Испания
Шале
Мучамель, Испания
Площадь 454 м²
Откройте для себя эту великолепную виллу, расположенную в Mutxamel в той же урбанизации La H…
$906,116
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Шале в Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Шале
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Площадь 659 м²
У нас есть эта эксклюзивная вилла для продажи в районе Лос-Гирасоль, есть гостиная с деревян…
$854,637
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Таунхаус в Аликанте, Испания
Таунхаус
Аликанте, Испания
Площадь 204 м²
Он живет в одном из самых эксклюзивных районов Аликанте с Луццерной, продвижением 14 элегант…
$1,32 млн
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Вилла в Мучамель, Испания
Вилла
Мучамель, Испания
Площадь 112 м²
Добро пожаловать в мир эксклюзивности и комфорта в наших виллах, окруженных услугами. Погруз…
$539,317
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Дом 4 комнаты в Аликанте, Испания
Дом 4 комнаты
Аликанте, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
--- Наше комплексное предложение: -  Специальные знания и опыт в сфере новостройки -  …
Цена по запросу
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Таунхаус в Аликанте, Испания
Таунхаус
Аликанте, Испания
Площадь 460 м²
VILLAHERMOSA - это новый жилой комплекс, расположенный в Vistahermosa Norte, одном из самых …
$1,14 млн
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Таунхаус в Аликанте, Испания
Таунхаус
Аликанте, Испания
Площадь 224 м²
Он живет в одном из самых эксклюзивных районов Аликанте с Луццерной, продвижением 14 элегант…
$1,41 млн
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Вилла в Мучамель, Испания
Вилла
Мучамель, Испания
Площадь 112 м²
Добро пожаловать в мир эксклюзивности и комфорта в наших виллах, окруженных услугами. Погруз…
$539,317
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Бунгало в Busot, Испания
Бунгало
Busot, Испания
Площадь 160 м²
Альтос-де-Аликанте расположен в естественной обстановке, у подножия Сьерра-дель-Кабесо-д'Ор …
$416,212
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Таунхаус в Аликанте, Испания
Таунхаус
Аликанте, Испания
Площадь 416 м²
VILLAHERMOSA - это новый жилой комплекс, расположенный в Vistahermosa Norte, одном из самых …
$1,06 млн
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Дом в Мучамель, Испания
Дом
Мучамель, Испания
Площадь 720 м²
Финальная жизнь 1874 На ферме с посадкой апельсинов, мандаринов, оливковых деревьев и други…
$2,78 млн
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Таунхаус в Аликанте, Испания
Таунхаус
Аликанте, Испания
Площадь 416 м²
VILLAHERMOSA - это новый жилой комплекс, расположенный в Vistahermosa Norte, одном из самых …
$1,06 млн
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Шале в Аликанте, Испания
Шале
Аликанте, Испания
Площадь 417 м²
Фантастическая независимая вилла на продажу в Vistahermosa. Casamayor Real Estate представл…
$1,33 млн
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Таунхаус в Аликанте, Испания
Таунхаус
Аликанте, Испания
Площадь 460 м²
VILLAHERMOSA - это новый жилой комплекс, расположенный в Vistahermosa Norte, одном из самых …
$1,18 млн
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Вилла в Аликанте, Испания
Вилла
Аликанте, Испания
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
$1,16 млн
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Вилла в Мучамель, Испания
Вилла
Мучамель, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Отличная независимая односемейная вилла с участком 911м - Mutxamel Tangel. !!! Недвижимость …
$767,461
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Вилла 9 комнат в Аликанте, Испания
Вилла 9 комнат
Аликанте, Испания
Число комнат 9
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 786 м²
Этаж 2/2
Готовая к ключу и роскошная элитная вилла с большой террасой на крыше, садом, огромным частн…
$2,78 млн
НДС
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Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Таунхаус в Аликанте, Испания
Таунхаус
Аликанте, Испания
Площадь 460 м²
VILLAHERMOSA - это новый жилой комплекс, расположенный в Vistahermosa Norte, одном из самых …
$1,14 млн
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Шале в Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Шале
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Площадь 649 м²
Недвижимость Casamayor представляет вам эту эксклюзивную виллу, расположенную на улице Рио Т…
$1,29 млн
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Таунхаус в Аликанте, Испания
Таунхаус
Аликанте, Испания
Площадь 416 м²
VILLAHERMOSA - это новый жилой комплекс, расположенный в Vistahermosa Norte, одном из самых …
$1,06 млн
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Дом в Аликанте, Испания
Дом
Аликанте, Испания
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Эксклюзивная вилла в Кальпе, Аликанте с частным бассейном и прайм-локацией Эта роскошная вил…
$1,16 млн
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Типы недвижимости в Алаканти

виллы
шале
бунгало
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Алаканти, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
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